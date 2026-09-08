كانادا ا ق ش تاۋارلارىنا 50 پايىزعا دەيىن باج سالىعىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - كانادا 8 -قىركۇيەكتەن باستاپ ا ق ش-تىڭ ءبىرقاتار تاۋارىنا قارىمتا باج سالىعىن ەنگىزدى. بۇل وتتاۆا مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى ساۋدا تەكەتىرەسىن ودان ءارى ۋشىقتىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى The Guardian-عا سىلتەمە جاساپ.
كانادا ەنگىزگەن قارىمتا تاريفتەر ا ق ش- تان اكەلىنەتىن قۇنى 20 ميلليارد دوللارلىق تاۋارلاردى قامتيدى. بۇل تاۋارلارعا %15- دان %50- عا دەيىن باج سالىعى سالىنادى.
جاڭا تاريفتەر ا ق ش-تان اكەلىنەتىن ءبىرقاتار تاۋارعا ەنگىزىلدى. ولاردىڭ ىشىندە بولات پەن اليۋميني، ىرىمشىك، تۇرمىستىق تەحنيكا، كيىم- كەشەك، كوسمەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى جابدىقتارى بار.
— بۇل قارىمتا باج سالىقتارى ا ق ش- تىڭ كانادانىڭ 20 ميلليارد دوللارلىق تاۋارلارىنا 50 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمىنە جاۋاپ رەتىندە قابىلداندى، — دەپ مالىمدەدى كانادا ۇكىمەتى.
ۆاشينگتوندا بىرنەشە كۇنگە سوزىلعان كەلىسسوزدەر 21 -تامىزدا ءساتسىز اياقتالدى. ارتىنشا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كانادادان يمپورتتالاتىن اۆتوموبيلدەر مەن شيكىزاتقا 50 پايىزدىق جاڭا تاريف ەنگىزەتىنىن جاريالادى. ترامپ وتتاۆانى ا ق ش- تى كوپ جىل بويى الداپ كەلدى دەپ ايىپتادى.
سودان بەرى ەكى ەل اراسىنداعى شيەلەنىس ودان ءارى ۋشىعا ءتۇستى. وتكەن اپتادا كانادا پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارني ترامپ اكىمشىلىگىن بۇل ماسەلەگە بايىپپەن قاراۋعا شاقىردى. ويتكەنى ساۋدا داۋى بارعان سايىن كەڭ اۋقىمدى ديپلوماتيالىق كەلىسپەۋشىلىكتەرگە ۇلاسىپ بارادى.
ترامپ Bombardier ونىمدەرىن ا ق ش- تا ساتۋعا تىيىم سالاتىنىن ايتىپ، سەس كورسەتتى.
7 -قىركۇيەكتە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۆەبەكتە ورنالاسقان كانادالىق Bombardier Aviation كومپانياسىنا تالاپ قويدى. ونىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا ۇشاق ءوندىرىسىن ا ق ش- قا كوشىرمەگەن جاعدايدا، امەريكالىق نارىقتاعى قىزمەتىنە شەكتەۋ قويىلۋى مۇمكىن.
- ا ق ش- تا Bombardier ۇشاقتارىن ساتۋعا بۇدان بىلاي جول جوق! - دەپ جازدى باس ارىپتەرمەن ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
ەكى ەل اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋى ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادا اراسىنداعى ەركىن ساۋدا جونىندەگى كەڭ اۋقىمدى كەلىسىمنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى. دونالد ترامپ كەلىسىمدى تاعى ون جىلعا ۇزارتۋدان باس تارتقان سوڭ، قۇجات جىل سايىن قايتا قارالاتىن بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، تامىز ايىنىڭ سوڭىندا ۆاشينگتون مەن وتتاۆا اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى شيەلەنىسكەن تۇستا دونالد ترامپ ا ق ش پەن كانادا شەكاراسىندا ورنالاسقان ونتاريو كولىنىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.