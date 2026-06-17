كەدەن ونلاين تاپسىرىسىڭىزدى قانداي جاعدايلاردا وتكىزبەي قويادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ادىستەمە دەپارتامەنتى كەدەن ادىستەمەسى باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى مارحابات وماروۆا ۆەدومستۆونىڭ ونلاين باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا شەتەلدەن ونلاين تاپسىرىس ارقىلى العىزعان تاۋارلاردى كەدەن قىزمەتكەرلەرى قانداي جاعدايدا وتكىزبەي قويۋعا قۇقىلى ەكەنىن ايتتى.
- كەز كەلگەن تاۋار ءتۇرلى سەبەپتەرمەن كەدەننەن وتپەي قالۋى مۇمكىن. ول سەبەپتەردىڭ ىشىندە نەگىزگىلەرى تاۋەكەل ينديكاتورلارى. مىسالى، درون الىپ وتپەك بولساڭىز، قاۋىپتى بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار بولسا، كەدەن ورگاندارى وتكىزبەي تاستايدى. تاۋاردىڭ باعاسى اقىلعا قونىمسىز تومەن بولسا دا تاۋەكەل ينديكاتورى ىسكە قوسىلادى. مىسالى، نارىقتاعى باعاسى قىمبات تەلەفوندى 1 ەۋروعا ساتىپ الدىڭىز دەيىك. شىنىمەن ونىڭ باعاسى 1 ەۋرو بولعانىن قۇجاتپەن دالەلدەۋىڭىز كەرەك بولادى، - دەدى ول.
كوميتەت ساراپشىسى تاپسىرىس بەرۋشىلەر كەدەندە شەكتەۋ قويىلعان تاۋاردىڭ تاۋەكەل ينديكاتورىنا جاتپايتىنىن دالەلدەۋ قۇقىعى بار ەكەنىن ايتادى.
- ءبىر وزىڭىزگە دەپ 20-30 تەلەفونعا، 20-30 جەيدەگە تاپسىرىس بەرسەڭىز دە كەدەن ورگاندارىنان سۇراق تۋىنداۋى مۇمكىن. ويتكەنى كوممەرتسيالىق قىزمەتكە ارنالماعان تاپسىرىس بولعاندىقتان ءبىر ادامعا ءبىر تاۋاردىڭ 20-30 داناسى قاجەت ەمەس ەكەنى قيسىندى. قالاي بولعاندا دا تاپسىرىس بەرۋشى تاۋاردىڭ باعاسىن، العىزۋ ماقساتىن دالەلدەۋگە قۇقىلى، - دەدى مارحابات وماروۆا.
ەسكە سالساق، ءماجىلىس دەپۋتاتى مارحابات جايىمبەتوۆ ونلاين ساۋدانىڭ دامۋى ەلىمىزگە ەكولوگيالىق زالال كەلتىرىپ جاتىر دەپ ماسەلە كوتەردى.