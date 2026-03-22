جيىرمادان استام ەل كەمەلەردىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە قاتىسۋعا دايىن ەلدەر سانى 22-گە جەتتى. بۇل تۋرالى اتالعان مەملەكەتتەردىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە ايتىلعان. اقپاراتتى ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاراتتى.
وتكەن بەيسەنبى كۇنى بۇعازداعى كەمە قاتىناسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ كواليتسياسىنا قوسىلاتىنىن ۇلى بريتانيا، فرانسيا، گەرمانيا، يتاليا، نيدەرلاند جانە جاپونيا سىندى التى ەل مالىمدەدى.
- ءبىز ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى كۇش-جىگەرگە قاتىسۋعا دايىن ەكەنىمىزدى بىلدىرەمىز. دايىندىق جوسپارلارىنا قاتىسىپ جاتقان ەلدەردى قۇپتايمىز، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
كواليتسيا قۇرامىنا اتالعان التى ەۋروپالىق ەلدەن بولەك، بالتىق ەلدەرى - لاتۆيا، ليتۆا، ەستونيا، سونداي-اق سكانديناۆيالىق مەملەكەتتەر - دانيا، نورۆەگيا، شۆەتسيا كىردى. سونىمەن قاتار، كواليتسياعا كانادا، اۋستراليا، جاڭا زەلانديا، جاپونيا جانە وڭتۇستىك كورەيا قوسىلعان.
اراب ەلدەرى اراسىنان بۇل باستاماعا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى مەن باحرەين قاتىسۋعا كەلىسىم بەرگەن.
كواليتسيا قاتىسۋشىلارى تەڭىز جولدارىنىڭ قاۋىپسىز پايدالانىلۋى بارلىق ەلدەر ءۇشىن ءتيىمدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردى الىپ ءوتۋ ءۇشىن كواليتسيا قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازدىق.
ال ورمۋزدىڭ جابىلۋىنان ازيا ەلدەرى وتىن ۇنەمدەۋگە كوشتى.