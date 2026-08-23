«جۇمىستىڭ بەرەكەسىن كەتىرگەندەر بولدى»: توقايەۆ جاس شەنەۋنىكتەردى سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاستارعا سەنىم ارتىپ، ولارعا جاۋاپتى قىزمەتتەردى جۇكتەۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. بۇل رەتتە پرەزيدەنت ۇكىمەتتە جوعارى لاۋازىم اتقارعان كەيبىر جاستار جۇكتەلگەن مىندەتتى مۇلتىكسىز ورىنداي الماعانىن ەسكە سالىپ، مۇنداي جاعدايعا جول بەرمەۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنت تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن ب ا ق وكىلدەرىمەن بريفينگتە پىكىر ءبىلدىردى.
- ءسىز مەملەكەت باسشىسى رەتىندە جاستارعا سەنىم ارتىپ، ولارعا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلەسىز. قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا ۇمىتكەرلەر اراسىندا ءتۇرلى سالادا جەمىستى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن جاستار بار. ءسىزدىڭ ويىڭىزشا، ولار قۇرىلتاي جۇمىسىنا سەرپىن بەرە الا ما؟ - دەپ سۇراق قويدى جۋرناليست.
- ونى كورە جاتارمىز. ءبىز جاستارعا سەنىم ارتامىز. ولاردى كەزىندە ءتۇرلى لاۋازىمدارعا تاعايىندادىق. ۇكىمەتتە جوعارى قىزمەت اتقارعان جاستاردىڭ ءبارى وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتى مۇلتىكسىز ورىندادى دەپ ايتا المايمىن. ارينە، ءتۇرلى كەدەرگى مەن سەبەپ كەزىگىپ جاتادى، - دەپ جاۋاپ بەردى مەملەكەت باسشىسى.
دەگەنمەن پرەزيدەنت جاستارعا سەنىم ارتىپ، جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەۋ كەرەگىن، ونسىز بولمايتىنىن باسا ايتتى.
- قازاقستان - دەموگرافيا تۇرعىسىنان جاس مەملەكەت. سوندىقتان جاستارعا زور سەنىم ارتامىز. ولار دا بۇعان دايىن بولۋعا ءتيىس. ايتپەسە، كەزىندە مينيستر بولىپ، ۇكىمەتكە كەلگەن سوڭ جۇمىستىڭ بەرەكەسىن كەتىرگەندەر دە بولدى. بۇعان جول بەرمەۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟ دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.