جىل سوڭىنا دەيىن «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى قابىلدانادى
استانا. KAZINFORM - «زاڭ جانە ءتارتىپ» پيلوتتىق جوباسى قىركۇيەك ايىنان باستاپ الماتى وبلىسىندا ىسكە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- قوسىمشا ءبىلىم بەرۋگە توقتالسام، تامىز ايىنان باستاپ قارجىلاندىرۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان قوسىمشا بىلىمگە ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ەنگىزۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلادى.
پيلوت استانا، اقتوبە، اتىراۋ، قاراعاندى، قىزىلوردا جانە شىمكەنت قالالارىندا ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ فورماتىندا ىسكە اسىرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا ءتورت مينيسترلىكتىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى قابىلدانىپ، پيلوتقا قوسىلعان وڭىرلەردە دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. وسى تەتىكتى 2026 -جىلدان باستاپ بارلىق وڭىرلەردە ماسشتابتاۋ جوسپارلانعان، - دەدى ع. بەيسەمبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى ۇسىنعان «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىنا ءسىڭىرۋ ماقساتىندا وقۋشىلار اراسىندا «زاڭ جانە ءتارتىپ» پيلوتتىق جوباسى قىركۇيەك ايىنان باستاپ الماتى وبلىسىندا ىسكە اسىرىلا باستايدى.
- بيىل قامقورشىلىق ورگاندارى ماماندارىنىڭ ءنورماتيۆى 5 مىڭ بالاعا 1 مامان ەسەبىمەن زاڭمەن بەلگىلەندى. قازىر ماماندار سانى 303 تەن 896 عا دەيىن ءوستى. جىل سوڭىنا دەيىن بارلىق وڭىرلەر ءنورماتيۆتىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
بىلتىر تەستىلەۋ كەزەڭىندە تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن Kiva جانە «دوسبولlike» بۋللينگكە قارسى باعدارلامالارى قىركۇيەكتەن باستاپ بارلىق مەكتەپتەردە ەنگىزىلەدى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، جىل سوڭىنا دەيىن «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى قابىلدانادى. قازىرگى ۋاقىتتا باعدارلامانىڭ جوباسى ازىرلەنىپ جاتىر. ول بالالاردىڭ مۇددەسىن جان- جاقتى ەسكەرەتىن 7 ستراتەگيالىق باعىتتى قامتيدى (وتباسى، ءبىلىم بەرۋ، مەديتسينالىق قامتاماسىز ەتۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ، قۇقىقتىق قورعاۋ، قاۋىپسىز ورتا قۇرۋ، بوس ۋاقىتىن ۇيىمداستىرۋ جانە سپورت). - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا 11 مىڭ 800 گە جۋىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىمەن قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس (وقۋشىلار مەن قىزمەتكەرلەر سانى 100 دەن اساتىن ۇيىمدار). قازىرگى كەزدە ەلىمىز بويىنشا مەملەكەتتىك جانە جەكە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىمەن جاراقتاندىرۋدىڭ ورتاشا كورسەتكىشى كەلەسىدەي:
98% ۇيىمداردا تۋرنيكەتتەر؛
96% ىندا دابىل تۇيمەسى ورناتىلعان؛
81% ى پوليتسيانىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىقتارىنا قوسىلعان.
97% ىندا ليتسەنزيالانعان كۇزەتپەن شارت جاسالعان. بيىل كۇزەتشىلەرگە قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى كۇشەيتىلدى.
- اتالعان كورسەتكىشتەردىڭ ورىندالۋى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تاراپىنان تەكسەرىلىپ وتىرادى. وسى ورايدا جامبىل، تۇركىستان، الماتى جانە اتىراۋ وبلىستارىنىڭ اكىمدەرى جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەت، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل بالاباقشالار ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە وتەدى.