جىل باسىنان بەرى قازاقستانعا 3 ميلليون شەتەلدىك ساياحاتشى كەلدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستانعا 3 ميلليون شەتەلدىك ساياحاتشى كەلدى، ال شەتەلگە شىققان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى 2,47 ميلليون ادام .
شەتەلدىك قوناقتاردىڭ نەگىزگى اعىنىن ءداستۇرلى تۇردە كورشىلەس ەلدەر قالىپتاستىرادى. ەڭ كوپ كەلۋشى وزبەكستاننان - 1,1 ميلليون ادام. ودان كەيىن قىرعىزستان - 723,5 مىڭ ادام جانە رەسەي - 564,7 مىڭ ادام.
سونىمەن قاتار ەلدىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمى دا دامۋىن جالعاستىرۋدا. 2026 -جىلعى 1- ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا قوناقۇيلەردى، دەمالىس بازالارىن جانە باسقا دا ورنالاستىرۋ نىساندارىن قوسا العاندا، 4505 ورنالاستىرۋ نىسانى جۇمىس ىستەدى. ءبىر جىل ىشىندە ولاردىڭ سانى 192-گە ارتتى.
2026 -جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا ورنالاستىرۋ ورىندارىندا 2 ميلليون قوناق توقتادى، ونىڭ ىشىندە 802 مىڭنان استام ادام قازاقستاننىڭ كۋرورتتىق ايماقتارىن تاڭدادى.
ەڭ تانىمال كۋرورتتىق باعىتتار:
• الماتى تاۋ كلاستەرى - 509,3 مىڭ كەلۋشى؛
• شۋچينسكو- بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى - 116,7 مىڭ ادام؛
• ماڭعىستاۋ كۋرورتتىق ايماعى - 53,3 مىڭ ادام؛
• تۇركىستان تۋريستىك ايماعى - 39,4 مىڭ ادام؛
• التاي كۋرورتتىق ايماعى - 30,3 مىڭ ادام.
2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ورنالاستىرۋ ورىندارى كورسەتكەن قىزمەتتەردىڭ كولەمى 69,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %13,9 ارتتى.
قازاقستاندا قوناقۇي سەكتورى دا دامۋىن جالعاستىرۋدا. بۇگىندە ەلدە 23 بەس جۇلدىزدى، 45 ءتورت جۇلدىزدى جانە 26 ءۇش جۇلدىزدى قوناقۇي جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەلىك جول، بيلەت جانە ينفراقۇرىلىم - ۇكىمەت تۋريزمدەگى نەگىزگى تۇيتكىلدەردى كوتەرگەن ەدى.
بىلتىر تۋريزمنەن بيۋدجەتكە 630 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. 84 مەملەكەتپەن ۆيزاسىز رەجيم بويىنشا كەلىسىم جاسالعان. ياعني تۋريستەر ءبىزدىڭ ەلدە ءبىر اي بويى دەمالا الادى. بۇعان تىكەلەي رەيستەردىڭ پايدا بولۋى دا وڭ ىقپالىن تيگىزىپ جاتىر. ال شەتەلدىك مەيماندار ەلگە 2,9 ميلليارد دوللار الىپ كەلگەن. وسىنداي پايدا ءوسىم بەرۋ ءۇشىن ەل ىشىندەگى ساياحاتتى جاڭعىرتۋعا كوڭىل بولىنەدى. قازىر قوناق ۇيلەرگە كەلگەن ىشكى تۋريستەر سانى شامامەن 4 پايىز وسكەن. ال ولاردى قابىلدايتىن قوناقۇيلەر سانى 4 جارىم مىڭنان استى. بۇل ورىنداردا 31 مىڭنان اسا ادام ەڭبەك ەتەدى. جالپى تۋريزم سالاسىندا 600 مىڭنان اسا ادام جۇمىس ىستەيدى.
تۋريستىك باعىتتارعا جەتۋ جەڭىلدەدى
وسى ماۋسىمنان باستاپ ەلدە تۋريستىك باعىتتارعا جەتۋ جەڭىلدەدى. كولىك مينيسترلىگى 15 قوسىمشا تەمىرجول مارشرۋتىن ۇيىمداستىرعان. بۇلار وتكەن اپتادا ىسكە قوسىلدى. ەندى استانا، الماتى، قاراعاندى، اقتوبە، سەمەي، وسكەمەن، قىزىلوردا، پاۆلودار جانە بالقاش پەن دوستىق سياقتى تۋريستىك جانە كۋرورتتىق ايماقتارعا قاتىناپ ءجۇر. جازدا پويىزداردا 550 مىڭعا جۋىق قوسىمشا ورىن جاساقتالادى، ياعني ۆاگونداردىڭ سانى ارتادى. اۋە قاتىناسى دا نازاردا. تامىزعا دەيىن استانا مەن الماتىدان بالقاش، ءۇرجار جانە ءۇشارالعا رەيستەر ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. ولار اپتاسىنا جەتى رەت ۇشادى. ال بيلەتتى 16-20 مىڭ تەڭگەگە الۋعا بولادى.