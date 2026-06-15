جىل باسىنان بەرى اتىراۋ وبلىسىنا قانشا قانداسىمىز قونىس اۋداردى
اتىراۋ. KAZINFORM - بيىل اتىراۋ وبلىسىنا شەتەلدەن 27 ەتنيكالىق قازاق وتباسى قونىس اۋداردى. ولاردىڭ قۇرامىنداعى 41 ادام قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋ ماقساتىمەن قانداس مارتەبەسىن الدى.
قانداستاردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسى اياسىندا بيىل 125 ورىن ءبولىندى. ماۋسىم ايىندا وتكەن كوميسسيا وتىرىسىنىڭ شەشىمىمەن 16 وتباسىدان قۇرالعان 48 ادام وڭىرلىك كۆوتاعا ەنگىزىلدى. ونىڭ ىشىندە وزبەكستاننان 36 ادام، قىتايدان 6 ادام جانە تۇرىكمەنستاننان كەلگەن 6 ادام بار.
قونىس اۋدارعان وتباسىلارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى كورسەتىلىپ جاتىر. قازىر 14 وتباسىدان تۇراتىن 41 ادامعا وتباسىن كوشىرۋگە ارنالعان الەۋمەتتىك تولەم رەتىندە جالپى كولەمى 12,4 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجى بەرىلگەن.
اتىراۋ وبلىستىق جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىنىڭ ءبولىم باسشىسى گۇلبولات امانعاليەۆانىڭ مالىمەتىنشە، قانداستاردى جۇمىسپەن قامتۋ باعىتىندا دا ءتيىستى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
- وسى جىلدىڭ 1-ماۋسىمىنا دەيىن مانساپ ورتالىقتارىنا 22 قانداس جۇگىنىپ، جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلدى. الداعى ۋاقىتتا ولاردى تۇراقتى جۇمىسپەن قامتۋ بويىنشا جۇمىستار كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى گۇلبولات امانعاليەۆ.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قانداستارعا كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى ولاردىڭ جاڭا ورتاعا بەيىمدەلۋىنە، تۇرمىس جاعدايىن جاقسارتۋعا جانە ەڭبەك نارىعىنا كىرىگۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن ماجىلىستە قانداستاردى قونىستاندىرۋ جانە ولارعا قويىلاتىن تالاپتارعا قاتىستى ماسەلەلەر كوتەرىلگەنىن جازعان ەدىك.