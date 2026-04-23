جويعىش ۇشاقتاردىڭ سوقتىعىسۋىنا ۇشقىشتاردىڭ سۋرەتكە ءتۇسىۋى سەبەپ بولعان
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا بيلىگى 2021 -جىلى ەكى جويعىش ۇشاقتىڭ اۋەدە سوقتىعىسۋىنا ۇشقىشتاردىڭ سۋرەتكە جانە بەينەگە ءتۇسىرۋى سەبەپ بولعانىن انىقتادى.
وڭتۇستىك كورەيادا جويعىش ۇشاقتار ۇشقىشتىڭ بەينە ءتۇسىرۋى سالدارىنان سوقتىعىستى. وقيعا جويعىش ۇشاقتار تەگۋ قالاسىنىڭ ورتالىعىندا ۇشۋ تاپسىرماسىن ورىنداپ جاتقان كەزدە بولدى.
بازاعا ورالىپ كەلە جاتقاندا، جەتەكشى ۇشۋ اپپاراتىنىڭ ۇشقىشى جەكە ۇيالى تەلەفونىنا سۋرەتكە تۇسىرە باستادى. مۇنى بايقاعان جەتەكشى ۇشاق كومانديرى قاسىندا وتىرعان ۇشقىشتان كورشىلەس ۇشاقتى ءتۇسىرىپ الۋىن سۇرادى.
ءبىر كەزدە جەتەكشى ۇشۋ اپپاراتىنىڭ ۇشقىشى كەنەتتەن جوعارىلاپ، كادرعا تۇسكىسى كەلىپ كىرۋگە تىرىسىپ، ۇشاقتى اۋداردى. بۇل مانيەۆر قاۋىپ تۋدىردى. جەتەكشى ۇشاق سوقتىعىسۋدى بولدىرماۋ ءۇشىن كۇرت تومەندەي باستادى. الايدا بۇل ارەكەتى ءساتسىز اياقتالدى - F-15K جويعىش ۇشاقتارى سوقتىعىستى.
ۇشقىشتار امان قالدى، ءبىراق سوقتىعىسۋ ۇشاقتاردى زاقىمدادى. بۇل اسكەريلەرگە 880 ميلليون ۆون (596 مىڭ ا ق ش دوللارى) شىعىن اكەلدى. ۇشقىشتاردىڭ ءبىرى اسكەري قىزمەتتەن كەتىپ، كوممەرتسيالىق اۋە كومپانياسىنا جۇمىسقا ورنالاستى. باستاپقىدا ودان زالالدى تولىق وتەۋ تالاپ ەتىلدى. ءبىراق اۋديت كوميتەتىنىڭ تەكسەرىسىنەن كەيىن وتەماقى سوماسى ون ەسە ازايتىلدى.
كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن ۇشۋ كەزىندە جەكە قۇرىلعىلاردى پايدالانۋدى رەتتەيتىن ناقتى ەرەجەلەر بولماعاندىقتان كىنانىڭ ءبىر بولىگىن ءا ءا ك قولباسشىلىعىنا تاعىلدى.
وسىعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا جويعىش ۇشاقتاردى جاپپاي وندىرە باستاعانىن جازدىق.