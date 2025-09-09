جولداۋ ەلىمىزدىڭ جەدەل يننوۆاتسيالىق دامۋىنا زور سەرپىن بەرەدى - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت باسشىسى ۇكىمەت پرەزيدەنت جولداۋىندا ايتىلعان مىندەتتەردى جەدەل ورىنداۋعا بار كۇش-جىگەرىن جۇمىلدىرادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەتكەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى جولداۋى ەلىمىزدىڭ ودان ءارى جەدەل يننوۆاتسيالىق دامۋىنا زور سەرپىن بەرەدى. قازاقستاننىڭ بولاشاعى - تەحنولوگيالىق ورلەۋمەن بايلانىستى، سوندىقتان پرەزيدەنت ءۇش جىل ىشىندە قازاقستاندى جاپپاي تسيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ تۋرالى ستراتەگيالىق مىندەت قويدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق پرەمەر- مينيستر اۋقىمدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن بەلسەندى ەنگىزۋ مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالىق جۇيەسىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتىپ وتىر.
- پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندەگى سيفرلىق ءتاسىل ازاماتتار مۇددەسىنە ساي بولۋىن قامتاماسىز ەتىپ، اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ەسەلەپ ارتتىرادى. جاپپاي سيفرلاندىرۋ ارتاراپتاندىرۋمەن قاتار، ەكونوميكانى كەشەندى تۇردە جاڭعىرتۋعا جانە قازاقستاندى جاھاندىق ارەنادا باسەكەگە قابىلەتتى ەل رەتىندە دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. ۇكىمەت جولداۋدا ايتىلعان مىندەتتەردى جەدەل ورىنداۋعا بار كۇش- جىگەرىن جۇمىلدىرادى، - دەپ تولىقتىردى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن ۆيتسە-پرەمەر سەرىك جۇمانعارين جالپى ىشكى ءونىمدى 2029 -جىلعا قاراي ەكى ەسە ارتتىرۋ مىندەتى تۇرعانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.