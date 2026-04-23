جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعاندارعا قاتاڭ شارا: اكىمشىلىك قاماق قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - استانادا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل ءارى قاساقانا بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلدى.
ەندى اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋ، قاۋىپتى مانيەۆر جاساۋ جانە قوعامعا قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەر ءۇشىن تەك ايىپپۇل عانا ەمەس، 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماق تا قولدانىلۋى مۇمكىن. پروكۋراتۋرا بۇل شارالار جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋ، جىلدامدىقتى ارتتىرۋ جانە قاۋىپتى مانيەۆر جاساۋ ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى قاۋىپ توندىرەدى جانە تۇبەگەيلى قۇقىقتىق باعالاۋدى قاجەت ەتەدى. كەيبىر جاعدايلاردا مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تەك ايىپپۇل سالۋ جەتكىلىكسىز.
- جۇيەلى تۇردە، قاساقانا جانە ورەسكەل بۇزۋشىلىقتارعا جول بەرەتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى نەعۇرلىم قاتاڭ ءتاسىل قولدانىلادى: ولاردىڭ ارەكەتتەرى 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماققا الۋدى كوزدەيتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ا ق ب ت ك- ءنىڭ 434-بابى بويىنشا (ۇساق بۇزاقىلىق) قوسىمشا سارالانادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ حابارلاماسىندا.
ءتىپتى اتالعان باپ بويىنشا بىرنەشە ادام جاۋاپقا تارتىلعان. بۇل رەتتە ولاردىڭ بارلىعى بۇرىن ايىپپۇل تۇرىندە بىرنەشە رەت اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلعان، الايدا بۇل ءتيىستى پروفيلاكتيكالىق اسەر ەتپەگەنىن اتاپ وتكەن ءجون.
بۇل جىلدامدىقتى از مولشەردە ءبىر رەتتىك اسىرۋ تۋرالى ەمەس. قابىلدانىپ وتىرعان شارالار زاڭ تالاپتارىن سانالى تۇردە ەلەمەيتىن، اينالاسىنداعىلارعا ايقىن مەنسىنبەۋشىلىك تانىتاتىن، ەرەجەلەردى ادەيى ءارى كورسەتىپ بۇزاتىن، كەيدە مۇنى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالاپ، ماقتان ەتەتىن جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى قولدانىلادى.
مۇنداي ارەكەتتەر قوعامدىق ورىنداردا جاسالىپ، جول قوزعالىسىنىڭ باسقا قاتىسۋشىلارىنا ناقتى قاۋىپ توندىرەدى، قوعامدىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعىن بۇزادى جانە ءوزىنىڭ سيپاتى بويىنشا ادەتتەگى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق شەڭبەرىنەن شىعىپ، ۇساق بۇزاقىلىق بەلگىلەرىنە يە بولادى.
بۇل تاجىريبە پروكۋراتۋرا مەن پوليتسيا ورگاندارىنىڭ ۇيلەستىرىلگەن جۇمىسى اياسىندا سوت تارتىبىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ، جاۋاپتىلىقتىڭ بۇلتارتپاستىق قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە جولدارداعى اسا قاۋىپتى قاۋىپتى مىنەز- قۇلىق تۇرلەرىنىڭ جولىن كەسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
استانا قالاسىنىڭ پروكۋرورى عابيت مۇقانوۆ اتاپ وتكەندەي، قاساقانا قۇقىق بۇزۋشىلاردى وقشاۋلاۋعا بايلانىستى شارالاردى قولدانۋ اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋگە توزبەۋشىلىكتى قالىپتاستىرۋعا جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
ەلوردا پروكۋراتۋراسى جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، اينالاسىنداعىلارعا قۇرمەتپەن قاراۋعا جانە جولداعى قاۋىپسىزدىك - ورتاق جاۋاپتىلىق ەكەنىن ەستە ساقتاۋعا شاقىرادى.