جول ەرەجەسىن بۇزاتىن قوعامدىق كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ «قارا ءتىزىمى» جاسالماقشى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا جول-كولىك وقيعالارى سالدارىنان زارداپ شەككەندەر سانى 15 پايىزعا ارتتى.
ب ق و پروكۋرورى نۇربەك ۇلاسبەك ۇلىنىڭ ءتوراعالىق ەتۋىمەن جانە وبلىس اكىمى ناريمان تورەعاليەۆتىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن زاڭدىلىقتى، قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قىلمىسقا قارسى كۇرەس جونىندەگى ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ايتىلعانىنداي، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ 75 پايىزى جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋعا بايلانىستى بولىپ وتىر.
ب ق و پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، وتىرىستا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى قارالىپ، ۋاكىلەتتى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ جۇمىسىنداعى كەمشىلىكتەر اتاپ ءوتىلدى.
تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا جولداردا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جۇيەنى بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنا قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر، بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى اۆتوماتتى تۇردە تىركەۋگە جانە كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان جۇرگىزۋشىلەردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار تۇنگى مەزگىلدە، ىمىرتتا اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ قاتىسۋىمەن بولاتىن جول- كولىك وقيعالارىنىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى ءىرى قارا مال مەن جىلقىلاردى جارىق شاعىلىستىرعىش ەلەمەنتتەرمەن (جاپسىرمالار، بوياۋ، جانۋارلارعا قاۋىپسىز سپرەيلەر جانە مويىنباۋلار) قامتۋ ۇسىنىلدى. مۇنداي ءىس-شارالار قالا سىرتىنداعى تراسسالاردا ءجيى بولاتىن اپاتتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
- بۇدان باسقا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ماسەلەلەردى جۇيەلەۋ جانە ولاردى جول كارتاسى اياسىندا كەزەڭ-كەزەڭمەن شەشۋ، سونداي-اق جولاۋشىلاردىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن قوعامدىق كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ «قارا ءتىزىمىن» جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. وعان قوسا اپات ءجيى ورىن الاتىن ۋچاسكەلەردە قوسىمشا باعدارشامدار ورناتۋ، جارىقتاندىرۋ، ينتەللەكتۋالدى توراپتار قۇرۋ جانە تروتۋارلار سالۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ تاپسىرىلدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و- دا جول اپاتىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، ۇشەۋى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن جازعان ەدىك.