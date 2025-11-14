ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:15, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جول اپاتىنا مال سەبەپ بولسا، يەسى جاۋاپقا تارتىلا ما – ءى ءى م جاۋابى

    استانا. KAZINFORM - ەگەر جول بويىندا جۇرگەن مال كولىك اپاتىنا سەبەپ بولسا، ونىڭ يەسى قانداي جازاعا تارتىلادى؟ بۇل ساۋالعا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ جاۋاپ بەردى.

    жол апаты
    Фото: pexels.com

    - اكىمشىلىك كودەكستىڭ ەكى بابى بار، ول 633-باپ جانە 408-باپ. 408-بويىنشا مالدى باعۋ، جايۋ ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن 3 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) ايىپپۇل سالىنادى. مالدىڭ قاتىسۋىمەن جول اپاتى بولسا، ول كەزدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ماتەريالدى جيناپ كولىك ينسپەكتسياسى مەن جەرگىلىكتى اكىمدىككە جولدايدى، - دەپ قىسقا قايىردى عالىم سارعۇلوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، جىل باسىنان بەرى 2 مىڭعا جۋىق ادام جول اپاتىنان قازا تاپتى.

    سونداي-اق ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جول اپاتىنا جيى اكەلەتىن جايتتاردى اتادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار