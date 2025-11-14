جول اپاتىنا مال سەبەپ بولسا، يەسى جاۋاپقا تارتىلا ما – ءى ءى م جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەگەر جول بويىندا جۇرگەن مال كولىك اپاتىنا سەبەپ بولسا، ونىڭ يەسى قانداي جازاعا تارتىلادى؟ بۇل ساۋالعا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ جاۋاپ بەردى.
- اكىمشىلىك كودەكستىڭ ەكى بابى بار، ول 633-باپ جانە 408-باپ. 408-بويىنشا مالدى باعۋ، جايۋ ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن 3 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) ايىپپۇل سالىنادى. مالدىڭ قاتىسۋىمەن جول اپاتى بولسا، ول كەزدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ماتەريالدى جيناپ كولىك ينسپەكتسياسى مەن جەرگىلىكتى اكىمدىككە جولدايدى، - دەپ قىسقا قايىردى عالىم سارعۇلوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، جىل باسىنان بەرى 2 مىڭعا جۋىق ادام جول اپاتىنان قازا تاپتى.
سونداي-اق ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جول اپاتىنا جيى اكەلەتىن جايتتاردى اتادى.