جول اپاتىنا ادام ءوزى سەبەپشى
استانا. قازاقپارات- ادامنىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 1950 -جىلدارى الەم بويىنشا 46-47 جاس قانا ەدى. بۇل - ب ۇ ۇ دەرەگى. كەيىن زامان، تۇرمىس تۇزەلە كەلە 2019 -جىلى 72-73 كە جەتتى. سول سەبەپتى جەر بەتىندە ادام سانى دا ۇلعايىپ كەلەدى. ءبىراق دۇنيە ءولىم-ءجىتىمسىز ەمەس. اۋرۋ-سىرقاۋ، سوعىستى بىلاي قويعاندا جول اپاتى كوبەيدى.
الەمدە ءار 24 سەكۋند سايىن كولىك سوعىلادى، اۋدارىلادى. سودان جىلىنا 1 ميلليون 190 مىڭ ادام كوز جۇمادى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ دەرەگىنە قاراعاندا جول اپاتىنان 50 ميلليون ادام ءتىرى قالسا دا، اۋىر جاراقات سالدارىنان ءومىر بويىنا مۇگەدەك بولىپ قالعان.
جول اپاتتارى نەگە كوبەيدى؟ وعان كىنالى كىم؟
جول اپاتى الەمدە ءولىم-جىتىمگە سەبەپ جاعدايلاردىڭ ىشىندە 8- ورىندا. جاھاندىق دەڭگەيدە جول-كولىك وقيعالارىنان وپات بولاتىن ادام سانى جۇقپالى اۋرۋدان قايتىس بولاتىنداردان كوپ. سوراقىسى، جولداعى قايعىلى وقيعالاردىڭ 94 پايىزى ادامداردىڭ ابايسىزدىعىنان بولادى. ماسەلەن، 2008-2012 -جىلدارداعى زەرتتەۋ بويىنشا، قىتايدا بولعان 5519 جول-كولىك وقيعاسىنىڭ 95 پايىزىنا ادام ارەكەتى سەبەپ بولعان. دالىرەك ايتقاندا، جۇرگىزۋشىنىڭ شارشاۋىنان بولعان اپاتتار بارلىق ءىرى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ شامامەن 40 پايىزىن قامتيدى. ال قايعىلى اپاتتاردىڭ 5 پايىزى جاۋىن-شاشىن، تۇمان، قاتتى جەل سىندى كۇن رايىنىڭ قولايسىزدىعىمەن بايلانىستى.
تاۋەكەل فاكتورلارىنا جىلدامدىقتى شامادان تىس اسىرۋ، ماس كۇيىندە نەمەسە پسيحواكتيۆتى زاتتاردىڭ اسەرىمەن كولىك جۇرگىزۋ، موتوسيكل جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ قورعانىس دۋلىعاسىن كيمەۋى، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن جانە بالالارعا ارنالعان ارنايى ۇستاپ تۇرۋ قۇرىلعىلارىن پايدالانباۋى، كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفون قولدانۋ، جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ قاۋىپسىز بولماۋى، تەحنيكالىق اقاۋى بار كولىكتەر، اپاتتان كەيىنگى مەديسينالىق كومەكتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ ءتيىستى دەڭگەيدە ساقتالماۋى جاتادى.
ال قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋ جولاۋشىلار اراسىنداعى ءولىم قاۋپىن %50- عا دەيىن ازايتادى. بۇل زەرتتەلگەن، دالەلدەنگەن جايت. سوسىن بالالارعا ارنالعان ارنايى قاۋىپسىزدىك قۇرىلعىلارىن پايدالانۋ نارەستەلەر اراسىنداعى ءولىم-ءجىتىمدى %71- عا دەيىن تومەندەتەدى.
جۇرگىزۋشىسىز كولىكتەر اپاتقا ءجيى ۇشىرايدى
جولداعى كەلەڭسىز وقيعالار، ادامنىڭ عانا كىناسى ەمەس. تەحنولوگيانىڭ دامۋى سەبەپتى قازىر نارىقتا جۇرگىزۋشىسىز كولىكتەر پايدا بولدى. مۇنداي تەحنيكا اسىرەسە ا ق ش-تا كوپ. بىرەر كۇن بۇرىن تەحاس شتاتىندا Tesla Model 3 كولىگىن مىنگەن، 76 جاستاعى ايەل كوز جۇمدى. جول اپاتىنا ناقتى نە سەبەپ بولعانى ءالى بەلگىسىز.
جالپى ا ق ش ۇلتتىق جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى باسقارماسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، 2024-2025 -جىلدار ارالىعىندا مۇنداي 6450 جول وقيعاسى تىركەلىپ، 69 جاعداي ولىممەن اياقتالعان. 3 مىڭنان اسا ادام اۋىر جاراقات العان.
جول-كولىك وقيعاسى كوبەيدى
جول اپاتى كەزىندە كوبىنە كىنالى جۇرگىزۋشىلەر ەمەس، كولدەنەڭ ادامدار زارداپ شەگەدى. جازاتايىم جان تاپسىراتىنداردىڭ 30 پايىزى - جولاۋشى، 23 پايىزى - جاياۋ جۇرگىنشى، 21 پايىزى - موتوسيكلدەگىلەر، 6 پايىزى - ۆەلوسيپەد، ال 3 پايىزى ەلەكترسكۋتەر مىنگەندەر.
ا ق ش- تىڭ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى ۇلتتىق باسقارماسىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، 2017 -جىلى ا ق ش- تا جول-كولىك وقيعالارىنان بولعان بارلىق ولىمدەردىڭ %16- ى جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە تيەسىلى. بۇل 2009 -جىلعى %12- بەن سالىستىرعاندا جوعارى. ال موتوسيكل جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ۇلەسى %14. 2016 -جىلمەن سالىستىرعاندا كورسەتكىشتەر 28 ەسە جوعارى. «موتوسيكل اپاتتارىنىڭ شامامەن %80- ى اۋىر جاراقاتقا نەمەسە ولىمگە اكەلەدى»، - دەيدى ماماندار.
ءيا، جولداعى ساقتىق الدىمەن جۇرگىزۋشىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە بايلانىستى. ويتكەنى ءبىر عانا قاتەلىكتىڭ ارتى اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.
24.kz