12:21, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جوعارى تەحنولوگياعا 1 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتۋ تۋرالى باعدارلاما ازىرلەۋ قاجەت - جولداۋ
استانا. KAZINFORM - جاڭا ينۆەستيتسيالىق كەزەڭدى ويداعىداي باستاۋ ماڭىزدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.
- ەكونوميكامىزدىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق سالالارىنا ءبىر ميلليارد دوللارعا دەيىن ينۆەستيتسيا تارتۋ تۋرالى باعدارلاما ازىرلەۋ قاجەت. ونى ۇكىمەت ۇلتتىق بانكپەن بىرلەسىپ دايىنداۋعا ءتيىس. جاڭا ينۆەستيتسيالىق كەزەڭدى ويداعىداي باستاۋ ماڭىزدى. ەكىنشى دارەجەلى بانكتەر ناقتى سەكتورعا بەلسەندى تۇردە قارجى سالۋى كەرەك. بۇل ماسەلە قوعامدا باياعىدان قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. وسى جۇمىستى كوپ سوزباي قولعا الۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.