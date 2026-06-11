جوعارى لاۋازىمدارعا ىرىكتەۋ: اسكەريلەردىڭ سيفرلىق رەيتينگى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قۇقىقتىق جاعدايىن جەتىلدىرۋ، قورعانىس جانە اسكەري قىزمەت ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
زاڭى قورعانىس، اسكەري قىزمەت، حالىقارالىق اسكەري ىنتىماقتاستىق جانە اسكەري قىزمەتشىلەردى الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
- زاڭمەن شەت ەلدەردەگى اسكەري وكىل اپپاراتتارىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى مەن قارجىلاندىرۋ ءتارتىبى ناقتىلانادى، سونداي-اق وندا قىزمەت اتقاراتىن اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ لاۋازىمدارى ديپلوماتيالىق قىزمەت قىزمەتكەرلەرىنە تەڭەستىرىلەدى. ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگانداردى قوسپاعاندا، جوعارى لاۋازىمدارعا ىرىكتەۋ كەزىندە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ سيفرلىق رەيتينگى ەنگىزىلەدى. اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق قورعالۋىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا توتەنشە جاعدايلاردى جويۋعا، تەرروريزمگە قارسى وپەراتسيالارعا جانە توتەنشە جاعداي رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋگە قاتىسقان قارۋلى كۇشتەر مەن شەكارا قىزمەتى اسكەري قىزمەتشىلەرىنە ءۇش ەسە مولشەردە اقشالاي تولەم قاراستىرىلعان،- دەدى سەناتور اليشەر ساتۆالديەۆ.
سونىمەن قاتار، اسكەري قىزمەتتەن بوساتۋ تۋرالى شەشىمدەرگە شاعىمدانۋ مەرزىمدەرى مەن تارتىپتىك جازالاردى قولدانۋدىڭ شەكتى مەرزىمدەرى ايقىندالادى. زاڭ اسكەري قىزمەت وتكەرۋ ءتارتىبىن دە جەتىلدىرەدى. اتاپ ايتقاندا، ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى 25 جىلدان اسقان اسكەري قىزمەتشىلەرگە ءوز قالاۋى بويىنشا قىزمەتتەن شىعۋ قۇقىعى بەرىلەدى.
- اسكەرگە شاقىرۋ بويىنشا اسكەري قىزمەت وتكەرەتىن وفيتسەردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىنە بالا ءۇش جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىستا بولۋ كەزەڭى ەسەپتەلمەيدى. بۇل ۋاقىت كەزەڭى ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارىنا ەسەپتەلەدى. بۇدان بولەك، ب ۇ ۇ-دان بىتىمگەرشىلىك ميسسيالارعا قاتىساتىن اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن بولىنەتىن قاراجاتتى تىكەلەي اۋدارۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى. سونداي-اق اسكەري جانە قوسارلانعان ماقساتتاعى تاۋارلارعا باعا بەلگىلەۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ جونىندەگى قايتالاناتىن نورما الىنىپ تاستالادى،-دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ سىنىپتىق بىلىكتىلىگىن ايقىنداۋ ءتارتىبىن بەكىتتى.