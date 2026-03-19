جوعارعى سوتتىڭ تاعى ءبىر سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ق ر جوعارعى سوتتىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
- قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنۋى نەگىزىندە جانە كونستيتۋتسيانىڭ 55-بابىنىڭ 1-تارماقشاسىنا، «ق ر سوت جۇيەسى مەن سۋديالارىنىڭ ماربەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەس، پارلامەنت سەناتىنا ەرلان قوسمۇراتوۆتى باسقا لاۋازىمعا تاعايىندالۋىنا بايلانىستى جوعارعى سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتۋ ۇسىنىلدى، - دەدى پارلامەنت سەناتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان بەكنازاروۆ.
سەناتورلار بۇل ۇسىنىسقا قولداۋ ءبىلدىرىپ داۋىس بەردى.
اتاپ ايتقاندا، ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا ەرلان قوسمۇراتوۆ جامبىل وبلىستىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جاقىندا سەنات ق ر جوعارعى سوتىنىڭ ءۇش سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتقان ەدى.