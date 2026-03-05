جوعارعى سوت سۋديالارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ق ر جوعارعى سوتىنىڭ ءۇش سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
- قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنۋى نەگىزىندە جانە كونستيتۋتسيانىڭ 55-بابىنىڭ 1-تارماقشاسىنا، «ق ر پارلامەنتى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا، سونداي-اق ق ر سوت جۇيەسى مەن سۋديالارىنىڭ ماربەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەس، پارلامەنت سەناتىنا اسقارجان قاپەز ۇلى كەنجەعاريندى، عازيزا ءشامشيدين قىزى مۇسابەكوۆانى ورنىنان تۇسۋىنە بايلانىستى جانە بەيبىت بەكمۇحامەت ۇلى شەرمۇحامەتوۆتى زەينەتكەرلىك جاسقا تولۋىنا بايلانىستى جوعارعى سوتىنىڭ سۋديالارى قىزمەتىنەن بوساتۋ ۇسىنىلدى، - دەدى پارلامەنت سەناتىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان بەكنازاروۆ.
سەناتورلار بۇل ۇسىنىسقا قولداۋ ءبىلدىرىپ داۋىس بەردى.