جوعارعى كەڭەس ءتوراعاسى جۇمابەك تاشەنوۆتىڭ باۋىرجان مومىش ۇلىن قابىلداۋى
تەلەفون سىڭعىر ەتە قالدى. مەن الدىم: تاشەنوۆ جولداس، ءسىزدى ساعات 12-دە قابىلداماق. (رەسپۋبليكا جوعارعى كەڭەسى ءتورالقاسىنىڭ ءتوراعاسى جۇمابەك تاشەنوۆتى ەستىگەنىم بولماسا، كورگەن كىسى ەمەس.)
جوعارعى كەڭەسكە باردىم. تاپ مەنى كۇتىپ وتىرعانداي-اق، كومەكشىسى الدىمنان شىعىپ، ىزەتپەن كەزەكسىز مەنى تىپتەن-تىكە ءتوراعا جۇمابەك تاشەنوۆقا ەندىردى.
كەڭ كابينەتتىڭ تورىنەن الدىمنان ورتا بويلى، تىعىنشىق سارى جىگىت ورنىنان تۇرىپ، جەڭىل ادىممەن الدىمنان شىقتى.
امانداستىق. «تاقتىڭ» الدىنداعى ستولعا قاراما-قارسى وتىردىق.
- باۋكە، حالىڭىز قالاي؟ - دەگەن سۇراقتاردان ءسوزىن باستادى ءتوراعا. مەن جاۋاپ قاتتىم.
- دەنساۋلىق قالاي؟
- ونشا ماقتانارلىق ەمەس... - دەپ باستاي بەرگەنىمدە ول ستولداعى ءبىر سەدەپ تۇيمەنى باستى. كومەكشىسى جەتىپ كەلدى.
- ەراستوۆقا دەرەۋ قوڭىراۋ شالىڭىز. پولكوۆنيكتىڭ مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ اۋرۋحاناسىنا جاتىپ ەمدەلۋىنە جاعداي جاساسىن...
- مەن ەراستوۆقا شاعىمدانىپ وتىرعان جوقپىن...
- قاجەت بولسا، ونى اۋرۋحانانىڭ ۇكىمەتتىك پالاتاسىنا جاتقىزىڭىز. جۇرە بەرىڭىز.
كومەكشىسى كەتتى. مەن نە ايتارىمدى بىلمەستەن، ساسقالاقتاپ:
- راقمەت سىزگە، - دەپپىن.
- ءسىز اراق ىشەسىز بە؟
- ىشەمىن.
- سىزگە پيۆو دا ىشۋگە بولمايدى. تەمەكى تارتاسىز با؟
- تارتامىن.
- كوپ تارتاسىز با؟
- كوپ تارتامىن.
- ونىڭىزدى قويىڭىز. ءسىز بىزگە وتە كەرەك ادامسىز. نە ىستەپ ءجۇرسىز؟
- جازىپ ءجۇرمىن.
- نە جازىپ ءجۇرسىز؟
- كورگەن-بىلگەندەر مەن وتكەن-كەتكەندەر. مەنىڭ تەمالارىم...
- ول وتە دۇرىس ەكەن. ول دا بىزگە وتە كەرەك، - دەپ باستىرمالاتىپ ءسوزىمدى اياقتاتپادى. «ە، بۇل كىسى اسىعىپ وتىر ەكەن عوي» دەگەن ويمەن ءتىلىمدى تارتتىم.
ءتوراعا ماعان راحىمجان قوشقاربايەۆتىڭ ارىزىن كورسەتتى.
- مەن سىزبەن وسى جاعىنان اقىلداسايىن دەپ شاقىرىپ ەدىم، - دەدى مەن وقىپ شىققان سوڭ.
- Его личное заявление не служит основанием (ونىڭ جەكە مالىمدەمەسى نەگىز بولا المايدى)
- قازاقشا سويلەڭىز.
- ارحيۆتان دالەلدەيتىن ماتەريالدار كەرەك. ولارسىز كيلىكسەڭىز، ۇيالىپ قالۋىڭىز مۇمكىن.
- بۇنىڭىز وتە دۇرىس اقىل. ونى قالاي تابامىز؟
- ىزدەۋ كەرەك.
- ءسىز ىزدەسەڭىز قايتەدى؟
- ىزدەيىن.
- قاراجاتتى مەن بەرگىزەيىن.
- جوق. مەن قاراجات المايمىن.
- بۇنىڭىز نە؟
- تابا الماسام شە؟
- جوق. ءسىز تاباسىز. ءسىز تاپپاعاندا كىم تاپپاق ونى؟
- مەن ىزدەستىرەيىن. تاپسام دۇرىس، تاپپاسام ەشقانداي مىندەتتەمەنى موينىما العىم كەلمەيدى.
- كەلىستىك. ءسىز ىزدەستىرەسىز، ءسىز تاباسىز.
- جارايدى. ءبىراق تا مەن اقشادان اۋلاقپىن.
- جارايدى. ال ەندى ءسىز تۋرالى دا كوپ حاتتار بار. ءسىزدى نەگە كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى ەمەس دەپ حات جازادى مەنىڭ اتىما...
- بۇل ۇكىمەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى.
- مەن - ۇكىمەت باستىعىمىن.
- سەن تەك رەسپۋبليكا جوعارعى كەڭەسى ءتورالقاسىنىڭ ءتوراعاسىسىڭ.
- مەن ۆوروشيلوۆتىڭ ورىنباسارىمىن.
- ونى مەن بىلەمىن.
- ءسىز مەنىڭ اتىما ارىز، ءومىربايانىڭىزدى تولىق ەتىپ جازىڭىز. بارلىق كورسەتكەن ەرلىكتەرىڭىزدى جازىڭىز. مەن ول ماسەلەنى ۆوروشيلوۆتىڭ الدىندا كوتەرەمىن.
- جوق. مەن ەش نارسە جازبايمىن. مەن تۋرالى جازىلعاندار از ەمەس.
- وندا سولاردى قاراستىرالىق. ولاردى قايدان تابۋعا بولادى؟
- مەن ول جاعىن بىلمەيمىن.
تاعى ءبىراز سويلەستىك.
باۋىرجان مومىش ۇلى. ايتىلماعان اقيقات. - الماتى: ونەر، 2010. - 98-101-ب ب.