ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:12, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    جوعارعى كەڭەس ءتوراعاسى جۇمابەك تاشەنوۆتىڭ باۋىرجان مومىش ۇلىن قابىلداۋى

    تەلەفون سىڭعىر ەتە قالدى. مەن الدىم: تاشەنوۆ جولداس، ءسىزدى ساعات 12-دە قابىلداماق. (رەسپۋبليكا جوعارعى كەڭەسى ءتورالقاسىنىڭ ءتوراعاسى جۇمابەك تاشەنوۆتى ەستىگەنىم بولماسا، كورگەن كىسى ەمەس.)

    Момышұлы Б, Ж. Тәшеновт
    Фото: Құлтөлеу Мұқаш

    جوعارعى كەڭەسكە باردىم. تاپ مەنى كۇتىپ وتىرعانداي-اق، كومەكشىسى الدىمنان شىعىپ، ىزەتپەن كەزەكسىز مەنى تىپتەن-تىكە ءتوراعا جۇمابەك تاشەنوۆقا ەندىردى.

    كەڭ كابينەتتىڭ تورىنەن الدىمنان ورتا بويلى، تىعىنشىق سارى جىگىت ورنىنان تۇرىپ، جەڭىل ادىممەن الدىمنان شىقتى.

    امانداستىق. «تاقتىڭ» الدىنداعى ستولعا قاراما-قارسى وتىردىق.

    - باۋكە، حالىڭىز قالاي؟ - دەگەن سۇراقتاردان ءسوزىن باستادى ءتوراعا. مەن جاۋاپ قاتتىم.

    - دەنساۋلىق قالاي؟

    - ونشا ماقتانارلىق ەمەس... - دەپ باستاي بەرگەنىمدە ول ستولداعى ءبىر سەدەپ تۇيمەنى باستى. كومەكشىسى جەتىپ كەلدى.

    - ەراستوۆقا دەرەۋ قوڭىراۋ شالىڭىز. پولكوۆنيكتىڭ مينيسترلەر كەڭەسىنىڭ اۋرۋحاناسىنا جاتىپ ەمدەلۋىنە جاعداي جاساسىن...

    - مەن ەراستوۆقا شاعىمدانىپ وتىرعان جوقپىن...

    - قاجەت بولسا، ونى اۋرۋحانانىڭ ۇكىمەتتىك پالاتاسىنا جاتقىزىڭىز. جۇرە بەرىڭىز.

    كومەكشىسى كەتتى. مەن نە ايتارىمدى بىلمەستەن، ساسقالاقتاپ:

    - راقمەت سىزگە، - دەپپىن.

    - ءسىز اراق ىشەسىز بە؟

    - ىشەمىن.

    - سىزگە پيۆو دا ىشۋگە بولمايدى. تەمەكى تارتاسىز با؟

    - تارتامىن.

    - كوپ تارتاسىز با؟

    - كوپ تارتامىن.

    - ونىڭىزدى قويىڭىز. ءسىز بىزگە وتە كەرەك ادامسىز. نە ىستەپ ءجۇرسىز؟

    - جازىپ ءجۇرمىن.

    - نە جازىپ ءجۇرسىز؟

    - كورگەن-بىلگەندەر مەن وتكەن-كەتكەندەر. مەنىڭ تەمالارىم...

    - ول وتە دۇرىس ەكەن. ول دا بىزگە وتە كەرەك، - دەپ باستىرمالاتىپ ءسوزىمدى اياقتاتپادى. «ە، بۇل كىسى اسىعىپ وتىر ەكەن عوي» دەگەن ويمەن ءتىلىمدى تارتتىم.

    ءتوراعا ماعان راحىمجان قوشقاربايەۆتىڭ ارىزىن كورسەتتى.

    - مەن سىزبەن وسى جاعىنان اقىلداسايىن دەپ شاقىرىپ ەدىم، - دەدى مەن وقىپ شىققان سوڭ.

    - Его личное заявление не служит основанием (ونىڭ جەكە مالىمدەمەسى نەگىز بولا المايدى)

    - قازاقشا سويلەڭىز.

    - ارحيۆتان دالەلدەيتىن ماتەريالدار كەرەك. ولارسىز كيلىكسەڭىز، ۇيالىپ قالۋىڭىز مۇمكىن.

    - بۇنىڭىز وتە دۇرىس اقىل. ونى قالاي تابامىز؟

    - ىزدەۋ كەرەك.

    - ءسىز ىزدەسەڭىز قايتەدى؟

    - ىزدەيىن.

    - قاراجاتتى مەن بەرگىزەيىن.

    - جوق. مەن قاراجات المايمىن.

    - بۇنىڭىز نە؟

    - تابا الماسام شە؟

    - جوق. ءسىز تاباسىز. ءسىز تاپپاعاندا كىم تاپپاق ونى؟

    - مەن ىزدەستىرەيىن. تاپسام دۇرىس، تاپپاسام ەشقانداي مىندەتتەمەنى موينىما العىم كەلمەيدى.

    - كەلىستىك. ءسىز ىزدەستىرەسىز، ءسىز تاباسىز.

    - جارايدى. ءبىراق تا مەن اقشادان اۋلاقپىن.

    - جارايدى. ال ەندى ءسىز تۋرالى دا كوپ حاتتار بار. ءسىزدى نەگە  كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى ەمەس دەپ حات جازادى مەنىڭ اتىما...

    - بۇل ۇكىمەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى. 

    - مەن - ۇكىمەت باستىعىمىن.

    - سەن تەك رەسپۋبليكا جوعارعى كەڭەسى ءتورالقاسىنىڭ ءتوراعاسىسىڭ.

    - مەن ۆوروشيلوۆتىڭ ورىنباسارىمىن.

    - ونى مەن بىلەمىن.

    - ءسىز مەنىڭ اتىما ارىز، ءومىربايانىڭىزدى تولىق ەتىپ جازىڭىز. بارلىق كورسەتكەن ەرلىكتەرىڭىزدى جازىڭىز. مەن ول ماسەلەنى ۆوروشيلوۆتىڭ الدىندا كوتەرەمىن.

    - جوق. مەن ەش نارسە جازبايمىن. مەن تۋرالى جازىلعاندار از ەمەس.

    - وندا سولاردى قاراستىرالىق. ولاردى قايدان تابۋعا بولادى؟

    - مەن ول جاعىن بىلمەيمىن.

    تاعى ءبىراز سويلەستىك.

    باۋىرجان مومىش ۇلى. ايتىلماعان اقيقات. - الماتى: ونەر، 2010. - 98-101-ب ب.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار