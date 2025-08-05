جوعالعان تىكۇشاق: ىزدەۋ جۇمىستارى كۇردەلى گيدروگرافيالىق جاعدايدا جالعاسۋدا
استانا. KAZINFORM - ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان تىكۇشاق ەكيپاجىن ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جۇمىستارى 11 تاۋلىكتەن بەرى توقتاۋسىز جۇرگىزىلىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا 330 دان استام اسكەري جانە ازاماتتىق مامان، 59 بىرلىك اۆتوموبيل تەحنيكاسى، 23 ءجۇزۋ قۇرالى، 12 ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى، ەحولوتتار، گەورادارلار، اۆياتسيا مەن كينولوگيالىق ەسەپتوپتار جۇمىلدىرىلعان.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ماماندارىمەن قاتار، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جانە باسقا دا مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتكەرلەرى دە تارتىلعان.
قورعانىس ءمينيسترى، اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى داۋرەن قوسانوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا مەملەكەتتىك اۆياتسيانىڭ ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى دەپارتامەنتىنىڭ جوعارى بىلىكتى ماماندارى ەندى. كوميسسيانىڭ ءبىر بولىگى تىكەلەي ىزدەستىرۋ شارالارىنا قاتىسسا، ەكىنشى بولىگى اۆياتسيالىق وقيعانىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- ءوتۋى قيىن اۋدانداردا اۋەدەن بارلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. جاعالاۋ بەلدەۋى مەن كول اكۆاتورياسى مۇقيات تەكسەرىلۋدە. سۋ ءتۇبىنىڭ تەرەڭ شوگۋى، كورىنۋدىڭ جوقتىعى، اۋا رايىنىڭ قۇبىلمالىلىعى سياقتى تابيعي كەدەرگىلەرگە قاراماستان، ىزدەۋ تاۋلىك بويى جالعاسىپ جاتىر. سونداي- اق، ارنايى جابدىقپەن جابدىقتالعان عىلىمي جانە تەحنيكالىق ۇيىمدار دا ىسكە تارتىلدى، - دەدى اسكەري- اۋە كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى، اۆياتسيا گەنەرال- مايورى اسقار ءىزباسوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەحنيكالىق تەرگەۋ اياسىندا تىكۇشاقتى دايىنداۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى قۇجاتتاما، مەتەورولوگيالىق جانە ورنيتولوگيالىق جاعدايلار، قۇقىق قورعاۋ جانە اۆياتسيالىق قىزمەتتەردىڭ ماتەريالدارى، باسقا دا ىقتيمال فاكتورلار كەشەندى تۇردە زەردەلەنۋدە.
ىزدەستىرۋ جۇمىستارى ەكيپاج مۇشەلەرىنىڭ تاعدىرى انىقتالىپ، وقيعانىڭ سەبەپ- سالدارى تولىق ايقىندالعانعا دەيىن جالعاسادى.