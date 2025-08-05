جوبا: الماتى اۋەجايىندا الداعى جىلدارى نە سالىنادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حالىقارالىق اۋەجايىن باسقارۋشى TAV Airports كومپانياسى اۋە ايلاعىن 2050 -جىلعا دەيىن دامىتۋدىڭ باس جوسپارىن تانىستىردى.
الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ پرەزيدەنتى گوكەر كوسەنىڭ ايتۋىنشا، اۋە ايلاعىنا 2050 -جىلعا دەيىن 4 كەزەڭ بويىنشا ينۆەستيتسيا سالىنادى. 2025-2028 -جىلدار ارالىعىنداعى ءبىرىنشى كەزەڭدە اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىنا 362 ميلليون ا ق ش دوللارى جۇمسالماق. ونىڭ اياسىندا 130 جوبا ىسكە اسىرىلادى.
- ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى - ىشكى تەرمينالدى تولىق جاڭعىرتۋ جانە ۇزىندىعى 4400 مەتر بولاتىن جاڭا رۋلدەۋ جولىن سالۋ. نەگىزگى ۇشۋ-قونۋ جولاعى تولىق بۇزىلىپ، بەتون نەگىزىندە جاڭاسى سالىنادى. سونىمەن قاتار جۇك پەررونى مەن ءىرى تەحنيكالىق انگار سالىنادى. ودان بولەك ۇشاقتاردى مۇزدانۋعا قارسى وڭدەيتىن الاڭ بولادى، - دەدى گوكەر كوسە.
سونداي-اق ءبىرىنشى كەزەڭ اياسىندا VIP- پەررون مەن اۋە كەمەلەرىنىڭ تۇراقتارىن جاڭارتۋ، ايەرودروم كەشەنىن سالۋ جانە وتىن ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋ جانە اۋەجاي ماڭىنان جاڭا قوناقۇي مەن كوپدەڭگەيلى اۆتوتۇراق سالۋ جوسپارلانعان.
- 2025 -جىلى ءبىز 12,5 ميلليون جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتەمىز، ولاردىڭ جارتىسى - حالىقارالىق باعىتتاعى جولاۋشىلار. قازىرگى تاڭدا ءبىز تاۋلىگىنە 150 رەيس ورىندايمىز جانە بۇل كورسەتكىش تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى. 2050 -جىلعا دەيىن 40 ميلليون جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتە الاتىن زاماناۋي، ەكولوگيالىق تازا جانە تەحنولوگيالىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرامىز، - دەدى اۋەجاي باسشىسى.
رەسمي بولىمنەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرىمەن تىلدەسكەن گوكەر كوسە 2050 -جىلعا دەيىن جالپى قانشا ينۆەستيتسيا سالىناتىنىن ايتقان جوق. ونىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل ۇزاق مەرزىمدى جوسپار بولعاندىقتان، ناقتى ايتۋ مۇمكىن ەمەس. ءبىراق ول اۋەجايدىڭ دامۋىنا 25 جىلدا 1,5 ميلليارد دوللار قارجى قۇيىلۋى مۇمكىن دەپ بولجادى.
ەسكە سالايىق، 2021 -جىلى الماتىنىڭ حالىقارالىق اۋەجايى تۇركيانىڭ TAV كومپانياسىنىڭ مەنشىگىنە ءوتتى.
بىلتىر 1- ماۋسىم كۇنى الماتى اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالى العاشقى رەيستەردى قابىلدادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان