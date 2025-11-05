جەتىسۋدا العاشقى قار ءتۇستى: «التىن- ەمەل» اسۋىندا قوزعالىس شەكتەلدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا العاشقى قار جاۋىپ، داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى وڭىردەگى ءبىر جول ۋچاسكەسىندە قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، قار وبلىس اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋعان. تالدىقورعاندا تۇندە 3 م م جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، قار قالىڭدىعى شامامەن 1 س م بولدى. لەپسىدە 8 م م- گە دەيىن جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، قار قالىڭدىعى 9 س م- گە جەتتى، تەكەلى مەن قوعالىدا - شامامەن 3 س م، سارى وزەكتە - 1 س م.
5- قاراشا كۇنى ساعات 17:00-دەن باستاپ «سارى وزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40- 68 شاقىرىمىندا (التىن- ەمەل اسۋى) جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى. جولدى اشۋ شامامەن 6- قاراشا كۇنى ساعات 08:00-دە جوسپارلانىپ وتىر.
داۋىلدى ەسكەرتۋگە سايكەس، 6 -قاراشادا وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى، ال الاكول كولدەرى ماڭىندا سولتۇستىك- باتىس جەلى 23- 28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، 7- 8 -قاراشادا وڭىردە نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى، ءبىراق تۇندە كەي جەرلەردە تۇمان بولۋى مۇمكىن. تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى مينۋس 10- 18 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز پليۋس 5- 12 گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى.
ايتا كەتەيىك، كەشە العاشقى قار الماتى، شىمكەنت جانە تۇركىستان وبلىستارىندا دا ءتۇستى.
سينوپتيكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىن اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىنىستەر ايقىندايدى، ولار جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن اكەلەدى.