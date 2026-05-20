جەتىسايدا قاۋىن ءپىستى
استانا. قازاقپارات - جەرگىلىكتى شارۋا ءال-فارابي كۇزەنبايەۆ 40 گەكتار القاپقا قاۋىننىڭ «نۇر- باكينكا» سورتىن ەككەن ەدى. اقپان ايىنىڭ سوڭىندا ەگىلگەن كوكونىس 80 كۇندە ءپىسىپ جەتىلدى.
سەبەبى كۇن رايى قولايلى، جاۋىن-شاشىن مول بولعان. وسىلايشا، شارۋا بيىل دا ءونىمىن وزگەلەردەن بۇرىن نارىققا شىعاردى. قازىر قاۋىندى سوناۋ ماسكەۋگە جونەلتىپ جاتىر. ەشقانداي دەلدالسىز، تىكەلەي ءوزى ساتقاندىقتان، باعاسى دا تۇراقتى.
«القاپقا سۋ بەرەتىن كانالدار بيىل ۋاقىتىندا تازارتىلىپ، سۋدان تاپشىلىق كورمەدىك»، - دەيدى ديقان.
ايتا كەتەيىك، بيىل جەتىساي اۋدانداعى سۋارمالى جەردىڭ 14 مىڭ گەكتارىنا قاۋىن، 3 مىڭ گەكتارىنا قاربىز ەگىلدى.
ءال-فارابي كۇزەنبايەۆ، شارۋا:
- سۋ بيىل جاقسى بولدى. سۋدان قيىنشىلىق كورگەن جوقپىز. سۋ ۇزىلگەن جوق. ۋاقىتىلى سۋعارىپ وتىردىق. سول سۋدىڭ ارقاسىندا وسىنداي ءونىم الىپ وتىرمىز. ءبىزدىڭ اۋدانىمىزدا بۇل العاشقى قاۋىن بولىپ تۇر.
