جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ون اۋىلى تابيعي گازعا قوسىلدى
استانا. قازاقپارات- جەتىسۋ وبلىسىنىڭ كەربۇلاق اۋدانىندا ون اۋىل تابيعي گازعا قوسىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تاعى التى مىڭنان استام تۇرعىننىڭ تۇرمىسى جاقسارىپ، ۇيلەرى جىلى ءارى جايلى بولماق. اۋدان اۋىلدارىن گازداندىرۋ جۇمىستارى بىلتىر باستالعان.
بۇگىندە 63 ەلدى مەكەننىڭ 22- ءسى كوگىلدىر وتىننىڭ يگىلىگىن كورىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا بۇل جوبا اۋقىمى كەڭەيە تۇسەدى. جالپى وبلىستا التى ءىرى ماگيسترالدىق جوبا ىسكە قوسىلىپ، تاعى 84 اۋىلعا گاز جەتكىزۋ جوسپارلانعان. قاسپان اۋىلىنداعى بالقيا تابانوۆانىڭ ءۇيى وكرۋگتە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ تابيعي گازعا قوسىلدى. زەينەتكەر ءۇشىن بۇل - كوپتەن كۇتكەن قۋانىش. ەندى قىسقا وتىن دايىنداپ، كومىر تاسىپ نەمەسە بوس گاز باللونىن ايىرباستاۋ ءۇشىن كەزەك كۇتۋدىڭ قاجەتى جوق.
بالقيا تابانوۆا، قاسپان اۋىلىنىڭ تۇرعىنى:
- قالادا ادامداردىڭ گازدى قوسىپ، پايدالانىپ وتىرعانىن كورگەندە، «وسىنداي كۇنگە ءبىز دە جەتەمىز بە؟» دەپ ارماندايتىن ەدىك. قۇدايعا شۇكىر، سول كۇنگە دە جەتتىك. گازدى پايدالانىپ وتىرعانىمىزعا ەكى جارىم اي بولدى. ەندى بويلەر ارقىلى ىستىق سۋىمىز دا كەلىپ تۇر.
كوگىلدىر وتىننىڭ قىزىعىن قىزىراقىن راۋاننىڭ وتباسى دا كورىپ وتىر. ۇلكەن شاڭىراقتى قىستا جىلىتۋ وڭاي شارۋا ەمەس، ءارى كومىرگە كەتەتىن شىعىنى دا كوپ. «اۋىلعا تابيعي گازدىڭ كەلۋى ەلدى مەكەندەگى ءومىر ساپاسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى»، - دەيدى ءۇي يەسى.
اسحات سەيداحمەتوۆ، كەربۇلاق اۋدانى ت ۇ ك ش ءبولىمىنىڭ باس مامانى:
- قازىرگى تاڭدا تۇرعىنداردىڭ سۇرانىسىنا سايكەس 6 ەلدى مەكەنگە گاز تارتۋ جەلىلەرىنىڭ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتارى ازىرلەنىپ جاتىر. ساراپتامادان وتكەننەن كەيىن، جوسپارعا سايكەس 2027 -جىلى گاز تاراتۋ جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسىن باستاۋ كوزدەلگەن. جالپى جەتىسۋ وبلىسىندا حالىقتىڭ جارتىسىنان استامى تابيعي گاز تۇتىنىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا گازداندىرۋ جۇمىستارى قارقىندى جالعاسادى.
«تالدىقورعان - ءۇشارال» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسى اياسىندا التى ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلماق.
ايدوس بەكەتايەۆ، وبلىستىق تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- قازىر ءبىز بيۋدجەتتىك ۇسىنىس بەرىپ قويدىق. جاقىن ارادا وسى ءۇشىنشى توقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن ءبىز ونى باستايمىز دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز. 2028 -جىلدىڭ باسىنا دەيىن ءبىز 84 ەلدى مەكەندى گازداندىرۋ كەرەكپىز. سوندا بىزدە 210 ەلدى مەكەن تولىقتاي گازداندىرىلعان بولادى. سونىمەن قاتار گازداندىرۋدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى دە اياقتالۋعا جاقىن. جىل سوڭىنا دەيىن پانفيلوۆ، قاراتال جانە ەسكەلدى اۋداندارىنداعى تاعى 16 ەلدى مەكەنگە كوگىلدىر وتىن بەرىلەدى. ناتيجەسىندە تابيعي گاز پايدالاناتىن اۋىلدار سانى 126-عا جەتەدى.
24.kz