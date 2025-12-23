جەتىسۋ وبلىسىندا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار ءۇش ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا مال ۇرلىعى اشكەرەلەندى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
14- جەلتوقساندا جەتىسۋ وبلىسى كەربۇلاق اۋدانىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە شۇبار اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ارىزبەن جۇگىندى. ونىڭ مالىمەتىنشە 13 -جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى بەلگىسىز تۇلعالار ەكى بۇزاۋىن ۇرلاپ، سالدارىنان 600 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرگەن. اتالعان دەرەك بويىنشا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل تۇردە سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن باستادى.
- جەدەل-ىزدەستىرۋ جانە تەرگەۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە 41 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن كۇدىكتى رەتىندە انىقتالىپ، ۇستالدى. ونىڭ تۇرعىلىقتى جەرىندە جۇرگىزىلگەن ءتىنتۋ بارىسىندا Toyota Land Cruiser اۆتوكولىگىنەن سۋىق جانە اتىس قارۋى، سونداي-اق ءارتۇرلى كاليبردەگى وق-دارىلەر تابىلىپ، تاركىلەندى. تەرگەۋ بارىسىندا ەكى بۇزاۋدى كۇدىكتىدەن 200 مىڭ تەڭگەگە ساتىپ العانىن ايتقان كۋاگەر دە انىقتالدى. ۇرلانعان مال زاتتاي دالەلدەمە رەتىندە الىنىپ، زاڭدى يەسىنە قايتارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار قىلمىستىڭ الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى جاسالعانى بەلگىلى بولدى. قۇقىققا قايشى ارەكەتكە 29 جانە 25 جاستاعى تاعى ەكى جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ قاتىسى بار دەگەن كۇدىك تۋىندادى. اتالعان تۇلعالاردىڭ وسىعان ۇقساس بىرنەشە قىلمىسقا قاتىستىلىعى تەكسەرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا 3- جەلتوقساندا كۇدىكتىلەر شۇبار اۋىلىنىڭ تاعى ءبىر تۇرعىنىنان ءۇش ءىرى قارا مالدى ۇرلاپ، 1 ميلليون 200 مىڭ تەڭگە كولەمىندە شىعىن كەلتىرگەن. بۇدان بولەك 14- قاراشادا وزگە ءبىر اۋىل تۇرعىنىنان قۇنى 1 ميلليون 500 مىڭ تەڭگەگە باعالانعان ءۇش مال قولدى بولعان.
- قازىر بارلىق كۇدىكتى قاماۋعا الىنىپ، تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر. پوليتسيا ولاردىڭ اۋدان اۋماعىندا جاسالعان وزگە دە قىلمىستارعا قاتىستىلىعىن انىقتايدى. مال ۇرلىعىمەن كۇرەس - ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى. مۇنداي ءاربىر قۇقىق بۇزۋشىلىققا زاڭ اياسىندا قاتاڭ ءارى پرينتسيپتى باعا بەرىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى جەتىسۋ وبلىستىق پ د.
بۇدان بۇرىن پوليتسيا ءۇش كۇندە 100-دەن استام مال ۇرلىعىن اشقانىن جازعان ەدىك.