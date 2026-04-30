جەتىسۋ وبلىسىندا ءيت اسىراۋشىلارعا عىلىمي قولداۋ كورسەتەتىن ۇلتتىق ورتالىق اشىلماق
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى تاماش ياككەلدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋدە قازاقى ءيت تۇقىمدارىن ساقتاۋ جانە تۇراقتى گەنەتيكالىق قورىن قالىپتاستىرۋ ىسىندە حالىقارالىق فەدەراتسيامەن ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق تازىسىن الدىن الا تانۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزگەنى ءۇشىن تاماش ياككەلگە العىس ايتتى. بۇل شەشىم 2024-جىلى امستەردامدا وتكەن حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسى (FCI) باس كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا قابىلدانعان ەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تازى جانە توبەت تۇقىمدارىن ساقتاۋ تەك كينولوگيا تۇرعىسىنان ەمەس، سونداي-اق ءداستۇرلى تۇرمىس سالتىمەن تىعىز بايلانىستى تاريحي-مادەني قۇندىلىق رەتىندە ايرىقشا ماڭىزعا يە. ءيت - قازاق حالقىنىڭ دۇنيەتانىمىندا جەتى قازىنانىڭ ءبىرى سانالادى.
جۇيەلى جۇمىس ناتيجەسىندە بۇگىندە قازاقستان كينولوگتار وداعىنىڭ ءبىرىڭعاي اسىل تۇقىمدى يتتەر كىتابىندا 4 مىڭعا جۋىق تازى تىركەلگەن. ءتيىستى زاڭنامالىق اكتىلەر قابىلداندى.
بۇدان بولەك، كوپ ۇزاماي جەتىسۋ وبلىسىندا سۇرىپتاۋ جۇمىستارىمەن اينالىساتىن جانە ءيت اسىراۋشىلارعا عىلىمي-كينولوگيالىق قولداۋ كورسەتەتىن ۇلتتىق ورتالىق اشىلماق.
حالقىمىزدىڭ اسىل قازىناسىن دارىپتەۋ ماقساتىندا بيىلدان باستاپ 3-قىركۇيەكتە قازاقى تازى مەن توبەت كۇنى اتالىپ وتەدى.
ءوز كەزەگىندە تاماش ياككەل قازاقى ءيت تۇقىمدارىن ساقتاۋعا ايرىقشا قامقورلىق كورسەتىپ وتىرعان مەملەكەت باسشىسىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتكە الەمنىڭ 100 ەلىن بىرىكتىرەتىن FCI قىزمەتى تۋرالى مالىمەت بەردى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلداعان بولاتىن.