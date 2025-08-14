جەتىسۋ وبلىسىندا اقشا بوپسالاۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ ۇستالدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا پوليتسيا اقشا بوپسالاۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتىن اشكەرەلەدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسى تالدىقورعاندا ەر ادامداردان اقشا بوپسالاعان قىلمىستىق توپتى ۇستادى. توپ قۇرامىندا قىزدار مەن ولاردىڭ سىبايلاستارى بولىپ، الدىن الا ويلاستىرىلعان ءارى سينيكالىق سىزبا بويىنشا ارەكەت ەتكەن.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، 2024 -جىلعى مامىردا بىرنەشە قىز الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ەر ادامدارمەن تانىسىپ، اڭگىمەلەسۋدى ينتيمدىك جاقىندىققا جەتكىزگەن. كەيىن سىبايلاسى جابىرلەنۋشىگە قوڭىراۋ شالىپ، «قۇربىسى جىلاپ وتىر» دەگەن سىلتاۋمەن شاقىرعان. كەزدەسۋدە ەر ادامدارعا زورلاۋ تۋرالى ارىز جازامىز دەپ قورقىتىپ، اقشا تالاپ ەتكەن.
وسى تاسىلمەن العاشقى جابىرلەنۋشىدەن 350 مىڭ تەڭگە، ەكىنشىسىنەن «جۇكتىلىك» سىلتاۋىمەن 900 مىڭ تەڭگەدەن استام اقشا العان. كەيىن ەر ادام قوسىلىپ، ءۇشىنشى جابىرلەنۋشىدەن 2 ميلليون تەڭگە بوپسالاۋعا كومەكتەسكەن، ءبىراق ولار 800 مىڭ تەڭگە العان. تاعى ءبىر جاعدايدا 795 مىڭ تەڭگە يەمدەنگەن.
ەڭ سينيكالىق ەپيزودتاردىڭ ءبىرى - «كامەلەتكە تولماعاندى زورلاۋعا وقتالۋ» ايىبى بولدى. بۇل جاعدايدا ءتورت كۇدىكتى ارەكەت ەتكەن: ءبىر قىز ينتيمدىك قاتىناسقا ءتۇسۋى كەرەك بولسا، ۇشەۋى وزدەرىن تۋىسى رەتىندە تانىستىرىپ، 800 مىڭ تەڭگە تالاپ ەتكەن.
سونىمەن قاتار، كۇدىكتىلەر تاعى بىرنەشە جابىرلەنۋشىدەن 600 مىڭ، 1,5 ميلليون جانە 1 ميلليون تەڭگە بوپسالاعان. ءبىر جاعدايدا وزدەرىن پوليتسيا قىزمەتكەرىمىز دەپ تانىستىرىپ، كۇش قولدانىپ، 500 مىڭ تەڭگەنى تارتىپ العان.
بارلىعى توعىز كۇدىكتىنىڭ 11 ەر ادامنان اقشا بوپسالاعانى انىقتالدى. ولاردىڭ بارلىعى ۇستالىپ، قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا ينتەرنەت ارقىلى تانىسقاندا ساق بولۋعا جانە بوپسالاۋ جاعدايىندا دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنۋگە شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، ستۋدەنتتەردەن اقشا بوپسالادى دەگەن كۇدىكپەن 22 جاستاعى ازامات ۇستالدى.