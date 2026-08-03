جەتىسۋ وبلىسىندا ەر ادام ءبىر اي ىشىندە دۇكەننەن 600 دەن استام شوكولاد ۇرلاعان
استانا. KAZINFORM - ءبىر اي ىشىندە ساۋدا ورتالىعىنان بارلىعى 625 دانا شوكولاد ۇرلانعان.
جاركەنت قالاسىندا پوليتسەيلەر ۇرلىق دەرەگىن اشتى. بۇل جولى كۇدىكتىنىڭ باستى ولجاسى اقشا نەمەسە قىمبات تەحنيكا ەمەس، شوكولاد بولعان.
پوليتسياعا قالاداعى ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ وكىلى جۇگىنىپ، دۇكەننەن شوكولادتاردىڭ جۇيەلى تۇردە جوعالىپ جاتقانىن حابارلاعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنداعى جازبالاردى زەردەلەۋ بارىسىندا قاۋىپسىزدىك قىزمەتى ءبىر ەر ادامنىڭ بىرنەشە اپتا بويى دۇكەنگە تۇراقتى كەلىپ، شوكولادتاردى سومكەسى مەن قالتالارىنا جاسىرىپ، تولەم جاساماي شىعىپ كەتەتىنىن انىقتاعان.
تەكسەرۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ بىردەي تاسىلمەن ارەكەت ەتكەنى بەلگىلى بولدى. ول دۇكەنگە كىرىپ، اينالاسىنداعىلاردىڭ نازارىن باقىلاي وتىرىپ، شوكولادتاردى جەكە زاتتارىنا سالىپ، كاسسادان تولەم جاساماي شىعىپ كەتكەن. ارادا بىرنەشە مينۋت وتكەن سوڭ قايتا ورالىپ، وسى ارەكەتىن قايتالاعان. كەي كۇندەرى وسىنداي «رەيدتى» 5-6 رەت جاساعان.
ءبىر اي ىشىندە ساۋدا ورتالىعىنان بارلىعى 625 دانا شوكولاد ۇرلانعان. كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن كولەمى 530 مىڭ تەڭگەدەن استى.
جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پانفيلوۆ اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جاركەنت قالاسىنىڭ 41 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتاپ، پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزدى. كۇدىكتى ءوز كىناسىن تولىق مويىندادى.
اتالعان فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالۋدا. سونداي-اق كۇدىكتىنىڭ وسىعان ۇقساس وزگە دە قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك قاراعاندىدا قاراقشىلىق شابۋىل مەن ۇرلىق جاساعان ەر ادام ۇستالعان ەدى.