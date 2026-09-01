جەتىسۋ وبلىسىندا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، التى ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - جەتىسۋ وبلىسىندا ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، التى ادام قازا تاپتى. تاعى ءبىر ادام ءتۇرلى جاراقاتپەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
جول-كولىك وقيعاسى سارىوزەك-كوكتال اۆتوجولىنىڭ 110-شاقىرىمىندا بولعان. اپاتقا ەكى Chevrolet Cobalt كولىگى قاتىسقان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كولىكتەردىڭ ءبىرىنىڭ جۇرگىزۋشىسى قارسى باعىتقا شىعىپ كەتىپ، قارسى كەلە جاتقان اۆتوكولىكپەن سوقتىعىسقان.
پوليتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، التى ادام وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. جاراقات العان ءبىر ادام مەديسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن. قازىر جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. ماماندار اپاتتىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.