جەتىسۋ ەلدى مەكەندەرىنىڭ 72 پايىزى گازبەن قامتىلادى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا ورتالىق سۋ جۇيەسىمەن قامتۋ 99,9 پايىزعا جەتتى، گازداندىرۋ دەڭگەيى جىل سوڭىنا دەيىن 72 پايىز بولادى. بۇل ناتيجەنى اكىم بەيبىت يسابايەۆ ەسەپتىك كەزدەسۋىندە باياندادى.
اكىمنىڭ سوزىنشە، جەتىسۋ وبلىسى قۇرىلعانشا تەك 5 ەلدى مەكەن عانا گازداندىرىلعان بولاتىن. بيىل «تالدىقورعان-ءۇشارال» ماگيسترالدى گاز قۇبىرىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى.
- اقسۋ، سارقان، الاكول اۋداندارىنىڭ شامامەن 152 مىڭنان استام ادامى بار 84 ەلدى مەكەندى تابيعي گازبەن قامتۋ ءۇشىن جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامالار ازىرلەنىپ جاتىر. وسى جوبالاردى ىسكە اسىرىپ، 2028-جىلى وڭىردە 210 ەلدى مەكەنگە گاز جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. وبلىستا گازعا قاجەتتىلىك ارتىپ كەلە جاتقاندىقتان، جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن «الماتى-تالدىقورعان» ەكىنشى ماگيسترالدى گاز قۇبىرىنىڭ جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى جاسالىپ جاتىر، - دەدى ب. يسابايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءوڭىر باسشىسى اۋىز سۋمەن قامتۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، 2023-2024-جىلدارى ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتاۋعا 4 اۋىل قوسىلدى، 25 ەلدى مەكەنىندە اۋىز سۋدىڭ ساپاسى جاقساردى. بيىل تاعى 4 ەلدى مەكەن ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن قامتىلادى.
جالپى، 329 ەلدى مەكەن ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتالىپ، قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى 99,9 پايىزعا جەتتى.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا بيىلعى 10 ايدا بارلىق سالا بويىنشا ءوسىم بايقالادى. وڭىردە 27 جاڭا ءوندىرىس اشىلىپ، مىڭ جارىم جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
«قورعاس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىندا 32 جوبا ىسكە اسىرىلىپ، 2 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلعان. سونداي-اق جاڭادان تۋريزم باسقارماسى قۇرىلدى. الاكول جانە بالقاش كولدەرىنىڭ جاعالاۋىن كۇتىپ ۇستاۋ ءۇشىن ەكى كوممۋنالدىق مەكەمە قۇرىلدى.