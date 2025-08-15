جەتپىس جىل بويى جازدىم: ناريمان قىپشاقبايەۆتىڭ سۋ شارۋاشىلىعى تۋرالى ەكى تومدىعى شىقتى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيانىڭ مەملەكەتارالىق سۋ شارۋاشىلىعىن ۇيلەستىرۋ كوميسسياسىنىڭ (م س ش ۇ ك) 90-وتىرىسىندا كوميسسيانىڭ نەگىزىن قالاۋشى، ەڭبەك سىڭىرگەن گيدروتەحنيك جانە قازاقستاننىڭ بۇرىنعى سۋ شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ناريمان قىپشاقبايەۆتىڭ ەكى تومدىق كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى.
«قازاقستاننىڭ سۋ شارۋاشىلىعى: قالىپتاسۋى، دامۋى جانە ماسەلەلەرى» دەپ اتالاتىن ەڭبەك - ەلىمىزدەگى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ، اۋىل شارۋاشىلىعىندا سۋدى ءتيىمدى پايدالانۋ، سۋ تاپشىلىعى مەن ترانسشەكارالىق سۋ قاتىناستارى جونىندەگى زاڭنامالىق قۇجاتتار مەن ماتەريالداردىڭ كەشەندى تالداۋى. ول 1917 -جىلدان 2024 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيدى.
جيناقتا سۋ جانە جەر پايدالانۋدىڭ العاشقى قاعيداتتارىنان باستاپ، 2025 -جىلى قابىلدانعان جاڭا سۋ كودەكسىنە دەيىنگى ماڭىزدى تاريحي دەرەكتەر كەلتىرىلگەن. سونداي-اق رەسمي قۇجاتتار، كونفەرەنتسيا ماتەريالدارى، عىلىمي ماقالالار، تاجىريبەلىك ۇسىنىستار مەن سالا ماماندارىنىڭ باياندامالارى ەنگىزىلگەن.
بيىل 91 جاسقا تولعان ناريمان قىپشاقبايەۆ بۇل ەڭبەكتى 70 جىل بويى جازعان. قازىرگى ۋاقىتتا سۋ سالاسىنىڭ ارداگەرى جاس ماماندارعا ارنالعان جاڭا كىتاپ دايىنداپ جاتىر.
«بۇل كىتاپقا قاجەتتى ماتەريالداردى مەن سۋ شارۋاشىلىعىندا جۇمىس ىستەي باستاعان كەزدەن، ياعني 70 جىل بويى جينادىم. اۋەلى بۇل ەڭبەك ماماندارعا ارنالعان، ءبىراق قازىرگى زاماندا سۋدى دۇرىس پايدالانۋدى ءار ادام ءبىلۋى كەرەك. كەلەسى ماقساتىم - سۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىن جاس گيدروتەحنيك- ينجەنەرلەرگە ارنالعان كىتاپ شىعارۋ»، - دەدى ناريمان قىپشاقبايەۆ.