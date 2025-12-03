جۇرگىزۋشىلەردى بالدىق جۇيەمەن جازالاۋ ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات - الماتى-بىشكەك تراسساسىندا بولعان جول اپاتىنان 7 ادام قازا تاپتى. جەڭىل جانە جۇك كولىگىنىڭ سوقتىعىسۋىنان ءبىرىنشى تەمىرتۇلپارداعى جولاۋشىلاردىڭ ءبارى وقيعا ورنىندا ءتىل تارتپاي كەتكەن. قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. ال قۇزىرلى ورىن وكىلدەرى قارا جولداعى قاتەلىكتى ازايتۋ ءۇشىن ەرەجە بۇزعاندارعا بالدىق جۇيە ەنگىزۋدى ۇسىنىپ وتىر.
وعان كونبەسە جۇرگىزۋشى ەمتيحاندى قايتا تاپسىرۋعا جىبەرىلۋى مۇمكىن. جىل باسىنان بەرى ەلدە 29 مىڭنان استام جول اپاتى بولعان. سالدارىنان 2 مىڭداي ادام قازا تاپتى. قارا جولداعى قاندى وقيعالارعا قاراپايىم ەرەجەلەردى بۇزۋ سەبەپ بولىپ وتىر. «ەگەر قاۋىپسىزدىك بەلدىگى تاعىلىپ، جۇرگىزۋشى قىراعىلىق تانىتسا، سولاردىڭ جارتىسى امان قالار ەدى»، - دەيدى پوليتسيا وكىلدەرى.
عالىم سارعۇلوۆ، ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى:
- تەك جىلدامدىقتى اسىرۋدىڭ سالدارىنان 406 ادام كوز جۇمدى، قارسى جولاققا شىققان - 400، جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن وتكەن - 67 ادام قازا تاپتى.
جولدا ەسسىز جۇيتكيتىن جۇرگىزۋشىلەردى جۇگەندەۋ ءۇشىن بالدىق جۇيە ەنگىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر. زاڭنان قايمىقپايتىندار ايىپپۇلمەن عانا قۇتىلماي، ەمتيحاندى قايتا تاپسىرۋعا ءماجبۇر بولادى. باس پروكۋراتۋرادا وتكەن جيىندا مۇنداي جازا كىمگە قولدانىلاتىنى ءتۇسىندىرىلدى.
جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ۇيلەستىرۋشى كەڭەستىڭ وتىرىسىندا، «جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنە قاتىستى زاڭبۇزۋشىلىقتاردى بالدىق ەسەپكە الۋدى سيفرلىق تىركەۋگە نەگىزدەلگەن ەنگىزۋ كەرەك. بۇل جۇيەلى تۇردە ءتارتىپ بۇزاتىن جۇرگىزۋشىلەردى ۋاقىتىلى انىقتاۋعا جانە ولاردى كولىك جۇرگىزۋدەن شەتتەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. باللدىڭ شەكتى دەڭگەيىنە جەتكەن جۇرگىزۋشىلەر ەمتيحانداردى قايتا تاپسىرۋعا جىبەرىلىپ، بۇل دايىندىق ساپاسى مەن جولداعى ءتارتىپتى ارتتىرادى» دەگەن ۇسىنىستار تالقىلاندى.
اپاتقا كىنالى جۇرگىزۋشىلەردىڭ %81- ى بۇعان دەيىن دە بىرنەشە مارتە ەرەجە بۇزعان. جول قوزعالىسىنا قاتىستى ۇيلەستىرۋشى كەڭەس وتىرىسىندا وسىنداي ساندار ايتىلدى. ماسەلەن، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جۇرگىزۋشى ءبىر جىلدا 32 رەت زاڭ بۇزىپ، سونىڭ ىشىندە 13 رەت جىلدامدىقتى اسىرعان. سايىپ كەلگەندە قاڭتاردا ءدال وسى جۇرگىزۋشى قارسى جولاققا شىعىپ، سالدارىنان ءوزى جانە ەكى جولاۋشىسى قازا تاپتى. سوندىقتان ۇسىنىلىپ وتىرعان بالدىق جۇيە جول اپاتىن ازايتۋعا وڭتايلى شەشىمدەردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن دەيدى ادۆوكات رينات بايمولدا.
رينات بايمولدا، الماتى وبلىسىنىڭ ادۆوكاتتار القاسى مۇشەسى، ادۆوكات:
- جول زاڭبۇزۋشىلىقتارىنا بايلانىستى بالدىق جۇيەنى ەنگىزۋ تۋرالى دۇرىس دەپ سانايمىز. پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزۋدى سۇراۋعا بولادى. ەگەر وڭتايلى بولسا، سول كەزدە بالدىق جۇيەنى ەنگىزۋ ابدەن مۇمكىن دەپ ويلايمىن. زاڭدا بىلاي جازىلعان: كولىك دەگەن اسا قاتەرلى ماتەريالدىق باعانا. كولىكتى ايداۋ، ول اسا ماڭىزدى بولۋ كەرەك جانە ول ادامنىڭ ومىرىمەن پاراپار عوي.
وسى تۇستا زاڭنىڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋمەن قاتار جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگىن وياتۋ ماڭىزدى. ماماندار تالاپتى كۇشەيتۋمەن قاتار، قوعامدا كولىك جۇرگىزۋ مادەنيەتىن دامىتۋ قاجەت دەگەن تۇيىنگە كەلدى.
24.kz