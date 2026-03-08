جۇرگىزۋشىلەرگە ارنالعان ستاندارتتار جاڭاردى: ەمتيحاننان باستاپ كۋالىككە دەيىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءتارتىبى تۇبەگەيلى وزگەردى.
ەندى جەكە ءوز بەتىنشە دايىندالۋ مۇمكىندىگى جوق، ەمتيحاندار تەك ۆيدەوجازبا ارقىلى وتكىزىلەدى، ال اۆتومەكتەپتەر اۆتوماتتاندىرىلعان «اۆتومەكتەپ» جۇيەسى ارقىلى جۇمىس ىستەۋى مىندەتتى. بۇل جاڭالىقتار ەلدە جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلۋدە.
جەكە دايىندىقتان جۇيەلى وقىتۋعا ءوتۋ
بۇعان دەيىن جاستار ا، ۆ، ا1، ۆ1 ساناتتارى بويىنشا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن ءوز بەتىنشە دايىندالا الاتىن. بۇل جول قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەدى، ويتكەنى تاجىريبەسىز جۇرگىزۋشىلەر جولعا شىعىپ، اپاتقا ۇشىراۋ قاۋپى جوعارى. ەندى جەكە دايىندىققا رۇقسات جوق، تەك ليتسەنزيالانعان اۆتومەكتەپتەر ارقىلى وقۋ مۇمكىن.
«اۆتومەكتەپ» جۇيەسىنە 727 وقۋ ۇيىمى تىركەلگەن، ال 408 مىڭ وقۋشى قازىرگى ۋاقىتتا وسى پلاتفورما ارقىلى دايىندالۋدا. جۇيە كانديداتتاردى تىركەپ قانا قويماي، مەديتسينالىق تەكسەرىستەردى باقىلاپ، وقىتۋشىلار مەن اۆتوكولىكتەردىڭ ەسەپكە الىنۋىن قامتاماسىز ەتەدى. سونىمەن قاتار، كۋرستى اياقتاعانى تۋرالى ەلەكتروندىق كۋالىكتەر بەرىلەدى، بۇل جالعان وقۋ جاعدايلارىن تولىقتاي بولدىرمايدى.
ەمتيحاندار مەن وقىتۋدىڭ جاڭا تالاپتارى
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، ەمتيحان بولمەلەرى زاماناۋي قۇرالدارمەن جابدىقتالۋى ءتيىس. بيومەتريالىق تەكسەرۋ، ۆيدەوجازبا جانە مەتال دەتەكتورلارى ەندى مىندەتتى تالاپتار قاتارىنا كىردى. بۇل تەك قانا ەمتيحان پروتسەسىن ءادىل ءارى اشىق جۇرگىزۋگە كومەكتەسپەيدى، سونىمەن قاتار جاس جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرادى.
جاس جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن بۇل جاڭالىقتار العاشىندا قيىن كورىنۋى مۇمكىن. ءبىراق ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جۇيەلى وقۋ مەن جاڭا تەحنولوگيالار جول اپاتتارىنىڭ سانىن ازايتۋعا جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.
اۆتومەكتەپتەر ءۇشىن جاڭا ستاندارتتار
جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ جۇيەسى اۆتومەكتەپتەردىڭ جۇمىسىن دا وزگەرتتى. ەندى وقۋ ورنىن اشۋ حابارلاندىرۋ ارقىلى ەمەس، رۇقسات الۋ تارتىبىمەن جۇزەگە اسادى. سونىمەن قاتار، اۆتومەكتەپ باسشىلارى كاسىبي بىرلەستىكتەرگە مىندەتتى تۇردە مۇشە بولۋى كەرەك، ال ولارعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى.
بۇل وزگەرىستەر اۆتومەكتەپتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا، جالعان سەرتيفيكاتتار مەن جاساندى دايىندىقتى بولدىرماۋعا باعىتتالعان. ناتيجەسىندە جاستار تەك ساپالى دايىندىقتان وتەدى جانە جولدا ءوز قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتە الادى.
جاستارعا ارنالعان كەڭەستەر
تەك رەسمي اۆتومەكتەپتەرگە تىركەلۋ. «اۆتومەكتەپ» جۇيەسى ارقىلى وقۋ ساپاسىن باقىلاۋعا بولادى.
مەديتسينالىق تەكسەرىستەردى تولىق ءوتۋ. بۇل جولداعى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرادى.
تەوريانى دا، پراكتيكانى دا جۇيەلى وقۋ. جاس جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن بۇل ماڭىزدى، سەبەبى تاجىريبەسىزدىك اپاتقا اكەلۋى مۇمكىن.
سابىرلى جانە جاۋاپتى بولۋ. جولدا تەز ءارى قاۋىپتى شەشىمدەر قابىلداۋدان اۋلاق بولۋ كەرەك.
قورىتىندى
قازاقستانداعى جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ جۇيەسى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلدى. جاستار ەندى تەك ساپالى دايىندىقتان ءوتىپ، ەمتيحانعا ءادىل تۇردە تاپسىرادى. اۆتومەكتەپتەر جاڭا ستاندارتتار بويىنشا جۇمىس ىستەيدى، ال «اۆتومەكتەپ» جۇيەسى وقۋ پروتسەسىن اشىق جانە باقىلاۋلى ەتەدى. بۇل ەلدەگى جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە جاس جۇرگىزۋشىلەردىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام بولىپ وتىر.