جۇرگىزۋشى كۋالىگىنە ەمتيحاندى جەكە ۇيىمدار قابىلداي ما؟
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە اۆتومەكتەپتەردى ەسەپكە الۋ جانە وقۋ توپتارىن تىركەۋ، سونداي-اق كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىن الۋعا ارنالعان ەمتيحانداردى قابىلداۋ فۋنكسيالارى جەكە ۇيىمدارعا بەرىلەدى دەگەن اقپارات تارالىپ جاتىر.
جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعىنىڭ (JAQ) رەسمي ارناسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى.
- ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ورتالىققا بەرگەن اقپاراتىنا سايكەس، كولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىن الۋعا ارنالعان ەمتيحانداردى قابىلداۋ فۋنكسياسىن جەكە ۇيىمدارعا بەرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلمايدى. اۆتومەكتەپتەردى ەسەپكە الۋ جانە وقۋ توپتارىن تىركەۋ مەملەكەتتىك فۋنكسيالار بولىپ قالا بەرەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭىنىڭ 77-بابىنا سايكەس اتالعان فۋنكسيالار ءى ءى م بالانسىنداعى «اۆتومەكتەپ» مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ورتالىق ازاماتتاردى رەسمي اقپاراتتى باسشىلىققا الۋعا جانە جۇرتشىلىقتى جاڭىلىستىرۋى مۇمكىن راستالماعان مالىمەتتەردى تاراتپاۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، اۆتومەكتەپ جۇمىسىنا قاتىستى جاڭا تالاپتار ەنگىزىلۋى مۇمكىن. ءماجىلىس ماقۇلداعان زاڭ جوباسى جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرىپ، جول قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋدى كوزدەيدى. Kazinform ءتىلشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە باستامانىڭ قانشالىقتى ءتيىمدى بولاتىنىن تالقىلادى.