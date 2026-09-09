«جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الىپ بەرەمىن»: استانادا 6 ادامدى الداعان الاياق سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - استانادا ازاماتتارعا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن تانىستارى ارقىلى الىپ بەرۋگە ۋادە ەتكەن الاياق سوتتالدى. بۇل تۋرالى ەلوردا پروكۋراتۋراسى مالىمدەدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، سوتتالعان ازاماتقا التى ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىن راسىمدەتۋ ءۇشىن جالپى 2,3 ميلليون تەڭگە بەرگەن. الايدا ول ۋادەسىن ورىنداماي، العان اقشانى جەكە قاجەتتىلىكتەرىنە جۇمساعان. سوت وتىرىسىندا پروكۋرور سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن تولىق دالەلدەدى. ول ءوز كىناسىن مويىنداپ، كەلتىرىلگەن شىعىننىڭ ءبىر بولىگىن وتەگەن. سوت ۇكىمىمەن ەر ادامعا 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالىپ، پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەندى. سونىمەن قاتار جازاسىن وتەۋ كەزەڭىندە جىل سايىن 100 ساعات ءماجبۇرلى ەڭبەككە تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
سوتتالعان ادامعا ءبىرقاتار شەكتەۋ قويىلدى. اتاپ ايتقاندا، پروباتسيا قىزمەتىن الدىن الا حاباردار ەتپەي تۇرعىلىقتى جانە جۇمىس ورنىن اۋىستىرۋعا، سونداي-اق الكوگولدىك ىشىمدىكتەر تۇتىنىلاتىن ويىن-ساۋىق ورىندارىنا بارۋعا تىيىم سالىندى. بۇدان بولەك، جۇمىسسىز قالعان جاعدايدا جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىنا تىركەلۋگە مىندەتتەلدى. سونداي-اق ساعات 22:00-دەن 06:00-گە دەيىن تۇرعىلىقتى جەرىنەن تىس جەردە بولۋىنا شەكتەۋ قويىلدى. سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.
پروباتسيالىق باقىلاۋ - سوتتالعان ادامدى قوعامنان وقشاۋلاماي، ونىڭ مىنەز-قۇلقىن تۇزەۋ جانە قايتا قىلمىس جاساۋدىڭ الدىن الۋ. قولدانىلۋى: شارتتى تۇردە سوتتالعاندارعا، باس بوستاندىعى شەكتەلگەندەرگە نەمەسە جازادان شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلعان ازاماتتارعا تاعايىندالادى.