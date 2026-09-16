جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن كەزەك التى ايعا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ءۇشىن ەمتيحان تاپسىرۋعا بايلانىستى ۇزىن-سونار كەزەك ماسەلەسى كوتەرىلدى.
«اق جول» فراكسياسىنىڭ دەپۋتاتتارى تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحانداردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ازاماتتاردىڭ بىرنەشە اي كۇتۋىنە جول بەرمەۋدى ۇسىندى.
ەمتيحانعا كەزەك 6 ايعا دەيىن سوزىلادى
دەپۋتاتتاردىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتار مەن اۆتومەكتەپتەردەن ارنايى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن الۋ ەمتيحاندارىنا قاتىستى شاعىمدار ءتۇسىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، ەمتيحان تاپسىرۋ ءۇشىن كۇتۋ مەرزىمى كەي جاعدايدا التى ايعا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن. بوس ورىندار اشىلعان ساتتە تەز تاۋسىلادى.
دەپۋتاتتار جازىلۋ جۇيەسىنىڭ اشىقتىعىنا دا قاتىستى ماسەلە كوتەرگەن. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ورىنداردىڭ كىمگە جانە قانداي تارتىپپەن بەرىلەتىنى ازاماتتارعا تۇسىنىكتى بولۋى كەرەك.
تاپشىلىق پەن اشىقتىق جوق جەردە اقىلى دەلدالدار پايدا بولماي قويمايدى، - دەلىنگەن دەپۋتاتتىق ساۋالدا.
«اق جول» فراكسياسى ماسەلەنى تەك قولدانىستاعى ينفراقۇرىلىمدى پايدالانۋ ارقىلى شەشۋ جەتكىلىكسىز دەپ سانايدى. دەپۋتاتتار ەمتيحان قابىلدايتىن ورىنداردىڭ سانىن كوبەيتىپ، مەملەكەتتىك ورگاندارمەن قاتار جەكە سەكتوردىڭ مۇمكىندىگىن پايدالانۋدى ۇسىندى.
ح ق ك و جۇمىس ۋاقىتىن ۇزارتۋ ۇسىنىلدى
دەپۋتاتتاردىڭ ءبىرىنشى ۇسىنىسى تەوريالىق ەمتيحانعا كەزەكتى قىسقارتۋعا باعىتتالعان. ولار مامانداندىرىلعان ح ق ك و- لاردىڭ جۇمىس ۋاقىتىن ازاماتتارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن ساعات 20:00 گە دەيىن ۇزارتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار ەمتيحان قابىلداۋشىلاردىڭ اۋىسىمدىق جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسىن قاراۋ ۇسىنىلدى.
دەپۋتاتتار تەوريالىق ەمتيحان قابىلداۋ ءۇشىن قوسىمشا الاڭدار اشۋ مۇمكىندىگىن دە اتاپ ءوتتى. اتاپ ايتقاندا، ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى مەن مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ بازاسىن پايدالانۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ەمتيحان تاپسىرۋعا ارنالعان ورىنداردىڭ سانىن كوبەيتىپ، قولدانىستاعى ورتالىقتارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
استانادا ءبىر عانا اۆتودروم بار
دەپۋتاتتار ءۇشىن ەڭ وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى - پراكتيكالىق ەمتيحانعا كەزەك. قازىرگى ۋاقىتتا پراكتيكالىق ەمتيحان نەگىزىنەن مامانداندىرىلعان ح ق ك و- لاردىڭ اۆتودرومدارىندا قابىلدانادى.
ساۋالدا حالىق سانى اگلومەراتسيانى قوسا العاندا شامامەن 2 ميلليونعا جەتەتىن استانادا ءبىر عانا اۆتودرومنىڭ بولۋى ماسەلەنىڭ اۋقىمىن كورسەتەتىنى ايتىلعان.
وسىعان بايلانىستى دەپۋتاتتار جەكە سەكتوردىڭ ينفراقۇرىلىمىن پايدالانۋدى ۇسىندى.
كوپتەگەن اۆتومەكتەپتەردىڭ جەكە اۆتودرومدارى بار. سوندىقتان ءبىرىڭعاي تەحنيكالىق، قاۋىپسىزدىك جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق تالاپتاردى بەلگىلەپ، سول تالاپتارعا سايكەس كەلەتىن جەكە اۆتودرومداردى اككرەديتتەۋ ارقىلى ەمتيحان قابىلداۋعا تارتۋ ۇسىنىلدى.
جەكە اۆتودرومدار ەمتيحان قابىلداۋى مۇمكىن
دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىسى بويىنشا، جەكە اۆتودرومدار بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي بولعان جاعدايدا پراكتيكالىق ەمتيحان قابىلداۋعا مۇمكىندىك الۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە بارلىق ەمتيحان قابىلداۋ ورىندارى ءۇشىن تالاپتار بىردەي بولۋى ءتيىس.
اتاپ ايتقاندا، ەمتيحان وتكىزۋ ءتارتىبى، باعالاۋ كريتەرييلەرى، بەينەباقىلاۋ جۇيەسى جانە ەمتيحان ناتيجەلەرىن اقپاراتتىق جۇيەگە ەنگىزۋ تالاپتارى ءبىرىڭعاي بولۋى قاجەت.
دەپۋتاتتار مۇنداي ءتاسىلدى تەوريالىق ەمتيحانعا دا قولدانۋدى ۇسىندى. ءتيىستى تالاپتارعا جاۋاپ بەرەتىن جەكە ۇيىمداردى اككرەديتتەۋ ارقىلى ەمتيحان قابىلدايتىن ورىندار سانىن ارتتىرۋعا بولادى دەپ ەسەپتەيدى.
دەلدالدارعا جول بەرمەۋ ۇسىنىلدى
«اق جول» فراكسياسى ەمتيحانعا جازىلۋ كەزىندە دەلدالداردىڭ قىزمەتىن بولدىرماۋ ماسەلەسىنە دە نازار اۋداردى. دەپۋتاتتار ەمتيحانعا جازىلۋدى تەك eGov جانە eGov Mobile ارقىلى جۇزەگە اسىرۋدى ۇسىندى.
سونىمەن بىرگە بوس ورىنداردى اۆتوماتتى تۇردە ءبولۋدىڭ اشىق ءارى قورعالعان مەحانيزمىن ەنگىزۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
دەپۋتاتتاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي جۇيە كەزەكتى الدىن الا يەلەنىپ الىپ، كەيىن ازاماتتارعا اقىلى تۇردە ۇسىناتىن دەلدالداردىڭ ارەكەتىن شەكتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
دەپۋتاتتار ءۇش نەگىزگى ۇسىنىس ايتتى
«اق جول» فراكتسياسى ۇكىمەتكە ءۇش باعىت بويىنشا شارا قابىلداۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى:
مامانداندىرىلعان ح ق ك و- لاردىڭ جۇمىس ۋاقىتىن ساعات 20:00 گە دەيىن ۇزارتۋ جانە ەمتيحان قابىلداۋشىلاردىڭ اۋىسىمدىق جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋ؛
تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحان قابىلداۋ ورىندارىن كوبەيتۋ، مەملەكەتتىك ۇيىمداردىڭ بازاسىن پايدالانۋ جانە تالاپقا ساي جەكە اۆتودرومداردى اككرەديتتەۋ؛
ەمتيحانعا جازىلۋدى eGov پەن eGov Mobile ارقىلى جۇرگىزىپ، اقىلى دەلدالدارعا جول بەرمەيتىن اشىق جۇيە ەنگىزۋ.
دەپۋتاتتار بۇل شارالار ەمتيحان تاپسىرۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرىپ، ازاماتتاردىڭ كەزەكتە ۇزاق ۋاقىت كۇتۋ ماسەلەسىن ازايتۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
دەپۋتاتتىق ساۋال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسۇلان ماديەۆكە جانە ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆكە جولداندى.