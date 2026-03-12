جۇرت وڭىردەگى بيلىكتەن قاراپايىم ماسەلەگە تۇسىنىكتەمە الا الماي، ەلورداعا جۇگىنىپ جاتادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا بارلىق دەڭگەيدەگى بيلىك وكىلدەرى حالىقپەن اشىق ءارى تۇسىنىكتى اڭگىمە، سۇحبات ورناتا ءبىلۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- شاعىمداناتىن ازاماتتاردىڭ اراسىندا ءتۇرلى ادام بولادى، بۇل - بەلگىلى نارسە. دەسەك تە، شىن مانىندە، مۇقتاج ادامدار از ەمەس، ولارعا قولعابىس ەتۋىمىز كەرەك. بۇگىندە ورتالىققا ايماقتاردان جولداناتىن ارىز-شاعىمدار كوبەيىپ كەتتى. بۇل ماسەلە تۋرالى مەن جولداۋىمدا ايتىپ ءوتتىم. بىلتىر پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە شامامەن 83 مىڭ ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن. بۇل - الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 30 پايىزعا كوپ. شاعىمداردىڭ باسىم بولىگىن جەرگىلىكتى دەڭگەيدە قاراپ، دەر كەزىندە شەشۋگە بولاتىن ەدى. ەشكىم دە مۇلدە مۇمكىن ەمەس ماسەلەنى ايتپايتىنى بەلگىلى. اشىعىن ايتقاندا، جۇرت وڭىردەگى بيلىكتەن ەڭ قاراپايىم دەگەن ماسەلەلەرگە قاتىستى تۇسىنىكتەمە الا المايدى. سودان سوڭ ازاماتتار ەلورداعا حات جولداپ، تىكەلەي پرەزيدەنتكە جۇگىنىپ جاتادى. شىن مانىسىندە، ولاردىڭ اراسىندا ۇنەمى ارىز جازاتىن «كاسىبي» شاعىمدانۋشىلار بار، ءبىراق كوبى ءوز مۇڭ-مۇقتاجىن ايتىپ، اقورداعا شاعىمدانۋعا ءماجبۇر، - دەدى پرەزيدەنت.
ءماسليحات دەپۋتاتتارى حالىق پەن بيلىك اراسىنداعى كوپىر بولۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءماسليحات دەپۋتاتتارى حالىق پەن بيلىك اراسىنداعى كوپىر بولۋعا ءتيىس. ولار تۇرعىنداردىڭ ماسەلەسىن شەشۋگە كومەكتەسۋى كەرەك. وسى ماڭىزدى جۇمىسقا ولاردىڭ قۇزىرەتى تولىق جەتەدى. بىلتىر وبلىستىق دەڭگەيدە اتقارۋشى ورگاندارعا 6 مىڭعا جۋىق دەپۋتاتتىق ساۋال جولداندى. ءبىراق ونىڭ سانى ەمەس، ساپاسى ماڭىزدىراق، ياعني، ءماسليحاتتار وسى مۇمكىندىكتى ءتيىمدى پايدالانۋعا ءتيىس. تۇپتەپ كەلگەندە، ايماقتاردىڭ دامۋى، تۇرمىس ساپاسىنىڭ جاقسارۋى، جۇرتتىڭ بيلىككە زور سەنىممەن قاراۋى سىزدەردىڭ قىزمەتتەرىڭىزگە تىكەلەي بايلانىستى. وسىنى ءاردايىم باستى نازاردا ۇستاعان ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.