جەرۇستى جانە جەراستى سۋى تۋرالى دەرەكتەردى بىرىكتىرەتىن جۇيە ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جەرۇستى جانە جەراستى سۋى تۋرالى دەرەكتەردى بىرىكتىرەتىن ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيە ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ ايتتى.
- بىلتىر جەراستى سۋىنىڭ الەۋەتىن تولىق پايدالانۋ ماقساتىندا جەراستى سۋىن بارلاۋ، زەرتتەۋ جانە يگەرۋ ماسەلەلەرىمەن اينالىساتىن ۇلتتىق گيدروگەولوگيالىق قىزمەت قايتا قۇرىلدى.
بۇگىنگى كۇنى قازاقستاننىڭ جەراستى سۋىنىڭ بارلانعان قورلارىنىڭ جالپى كولەمى تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر دەپ باعالانادى. بۇل ولاردى ستراتەگيالىق رەسۋرسقا اينالدىرادى، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ سۋ رەسۋرستارىن سيفرلىق پلاتفورما ارقىلى باسقارۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا مينيسترلىك جەرۇستى جانە جەراستى سۋى تۋرالى دەرەكتەردى بىرىكتىرەتىن ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەنى ازىرلەپ جاتقانىن ايتتى.
- پلاتفورما سپۋتنيكتىك مونيتورينگ، گيدروبەكەتتەر، جەدەل ەسەپتىلىك، ۆەدومستۆولىق ستاتيستيكا جانە ەسەپتەۋ قۇرىلعىلارىنىڭ مالىمەتتەرىن بىرىكتىرەدى. جوبانى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.