جۇرەككە جول تاباتىن «جولدار»: «حابار» ارناسىندا پرەمەرا
استانا. قازاقپارات - 12- قاڭتاردا، كەشكى 22:00- دە «حابار» ارناسىندا «جولدار» اتتى جاڭا سەريال كورسەتىلە باستايدى.
بۇل سەريال پويىزداعى شىنايى ءومىردى، جولسەرىكتەردىڭ كۇندەلىكتى قىزۋ تىرلىگىن كورسەتەدى. وسى ارقىلى مىڭداعان جولاۋشىنىڭ جايلىلىعى ءۇشىن بارىن سالا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن جانداردى تەرەڭ تاني تۇسەمىز.
بۇل ومىردە ءبارىمىز - جولعا شىققان جولاۋشىمىز، ال پويىزداعى ساپاردىڭ قىزىقتارى تاۋسىلماس اڭگىمەگە اينالادى.
باستى كەيىپكەر - تەمىرجولدا كوپ جىل قىزمەت ەتكەن تاجىريبەلى جولسەرىك. ال جاڭا قوسىلعان جاس تا جىگەرلى ارىپتەستەر ەسكى ءتارتىپتى وزگەرتۋگە تىرىسادى. تاجىريبە مەن جاڭاشىلدىق تارتىسقا تۇسكەن ۇجىم ورتاق شەشىمدەر ىزدەۋگە ءماجبۇر بولادى.
سەريالدا تانىمال اكتەرلەردەن المات ساقاتوۆ، ەدىل انارباي، گۇلشات تاكەجانوۆا وينايدى.
تاعى ءبىر قىزىقتى تۇسى، ومىردە تەمىرجول سالاسىندا ىستەيتىن جولسەرىك سەريالدا ءوز ءرولىن سومدايدى. ونىڭ ناقتى كىم ەكەنىن كورىپ، ءبىلۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە سەريالدى كورىڭىزدەر. قىزىق بولادى!
ءتۇسىرىلىم الماتىداعى تەمىرجولدا، تەمىرجول ستانسيالاردا ءوتتى، سوندىقتان ءار كادردان شىنايىلىق سەزىلەدى.
جولاۋشىلار مەن جولسەرىكتەردىڭ باستان كەشكەندەرى ارقىلى ناعىز ءومىر كورسەتىلەدى.
15 بولىمدىك قىزىقتى ءارى شۋاقتى سەريال ەشكىمدى بەيجاي قالدىرمايدى.
پرەمەرانى 12- قاڭتار كۇنى كەشكى ساعات 22:00-دە «حابار» ارناسىنان كورىڭىزدەر!