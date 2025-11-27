جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار ەكى پاتسيەنتكە ءۇش كامەرالى كارديوستيمۋلياتور ورناتىلدى
استانا. KAZINFORM - كارديولوگيا جانە ىشكى اۋرۋلار ع ز ي- دا CRT- P Amvia Sky قوندىرعىسىمەن جۇرەكتى فيزيولوگيالىق ىنتالاندىرۋ بويىنشا شەبەرلىك ساعاتى ءوتتى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل ستاندارتتى كارديوستيمۋلياتورلاردان، ەڭ الدىمەن، جۇرەك ىرعاعىنىڭ وزگەرگىشتىگى فيزيولوگيالىققا جاقىن بولۋىمەن ەرەكشەلەنەدى.
سونداي-اق، ىنتالاندىرۋ الگوريتمى فيزيكالىق جانە پسيحوەموتسيونالدى جۇكتەمەلەرگە جاۋاپ بەرەدى، بۇل ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا جانە ىڭعايسىزدىقتىڭ بولماۋىنا ىقپال ەتەدى. ارالاسۋ كەزىندە جەرگىلىكتى انەستەزيا قولدانىلادى.
ەكى پاتسيەنتكە وپەراتسيانى اريتمولوگيالىق قىزمەتتىڭ ورديناتورى اسىلحان پارىمبەكوۆ پروفەسسور
Krzysztof Вoczar, MD, PhD (كراكوۆ، پولشا) قاتىسۋىمەن جۇرگىزدى.
بۇل قارىنشالىق جيىرىلۋ سينحروندىلىعى بۇزىلعان، جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى، سول جاق قارىنشانىڭ لىقسىتۋ فراكسياسى تومەندەگەن، AV بلوكاداسىنان، كوكىرەكورتاسى ابلياتسياسىنان جانە كارديوحيرۋرگيادان كەيىنگى پاتسيەنتتەر. ولارعا ارنايى ءۇش كامەرالى كارديوستيمۋلياتورلار (CRT- P) قاجەت.
شەبەرلىك ساعاتىنا قاتىسۋشىلار كارديورەسينحروندى تەراپيا قاعيداتتارىمەن تانىستى. ونىڭ كلينيكالىق پراكتيكادا قولدانىلۋى، سونىڭ ىشىندە جۇرەكتىڭ وتكىزگىش جۇيەسى ايماعىنا يمپلانتاتتاۋ كورسەتىلدى.
- جۇرەكتىڭ وتكىزگىشتىك جۇيەسىنە باعىتتالعان CRT- ر يمپلانتاتتاۋى جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار پاتسيەنتتەردە جەكەلەندىرىلگەن تەراپيا مەن ۇزاق مەرزىمدى ناتيجەلەردى جاقسارتۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرىن اشادى، - دەپ اتاپ ءوتتى جۇرەك ىرعاعى مەن وتكىزگىشتىگىنىڭ بۇزىلۋى بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى باعدات احىت.
وپەراتسيالار ءساتتى ءوتتى. كارديوستيمۋلياتورلارمەن پاتسيەنتتەر قانداي دا ءبىر شەكتەۋسىز ءومىر سۇرە الادى. پاتسيەنتتەر جۇمىس ىستەپ، بەلسەندى ءومىر سالتىن ۇستانىپ، سپورتپەن شۇعىلدانىپ، ساياحاتتاپ، ۇشاقپەن دە ۇشا الاتىن بولدى.
ايتا كەتەلىك اۋىلداعى دارىگەرلەرگە 8,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تولەم ۇسىنعان توپ- 5 ءوڭىر بەلگىلى بولعان ەدى.