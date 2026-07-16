KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جۇرەك اقاۋىمەن تۋعان بالالاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتتى - دارىگەر

    استانا. KAZINFORM - كارديوحيرۋرگيا سالاسىنداعى جەتىستىكتەردىڭ ارقاسىندا جۇرەك اقاۋىمەن دۇنيەگە كەلگەن بالالاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىندىگى ايتارلىقتاي ارتتى. بۇل تۋرالى UMC كلينيكالىق اكادەميالىق پەدياتريا دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، شتاتتان تىس باس بالالار كارديولوگى تاتيانا يۆانوۆا- رازۋموۆا ايتتى.

    ا
    Фото: Қарағанды облыстық балалар клиникалық ауруханасы

    دارىگەردىڭ سوزىنشە، بۇرىن جۇرەكتىڭ تۋا ءبىتتى اقاۋى بار بالالاردىڭ ەرەسەك جاسقا جەتۋى سيرەك بولاتىن.

    - بۇرىن كارديوحيرۋرگيا ەندى عانا دامىپ جاتقان كەزدە وتا جاساۋ مۇمكىندىگى مەن تەحنولوگيالار قازىرگى دەڭگەيدە بولعان جوق. سوندىقتان جۇرەك اقاۋىمەن تۋعان بالالاردىڭ كوبى ەرەسەك جاسقا جەتە المايتىن، - دەدى تاتيانا يۆانوۆا-رازۋموۆا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر جاعداي وزگەرگەن.

    - قازىر الەمدىك تاجىريبەدە جۇرەكتىڭ تۋا ءبىتتى اقاۋىمەن ءومىر سۇرەتىن ەرەسەكتەردىڭ سانى بالالاردان كوپ. بۇل - كارديوحيرۋرگيانىڭ دامۋىنىڭ ناتيجەسى، - دەدى مامان.

    سونىمەن قاتار ول قازاقستاندا جۇرەكتىڭ تۋا بىتكەن اقاۋىمەن ءومىر سۇرەتىن ەرەسەكتەردىڭ ناقتى سانى ازىرگە بەلگىسىز ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جىل سايىن 4 مىڭعا جۋىق بالا جۇرەك اقاۋىمەن دۇنيەگە كەلەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور