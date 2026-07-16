جۇرەك اقاۋىمەن تۋعان بالالاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ارتتى - دارىگەر
استانا. KAZINFORM - كارديوحيرۋرگيا سالاسىنداعى جەتىستىكتەردىڭ ارقاسىندا جۇرەك اقاۋىمەن دۇنيەگە كەلگەن بالالاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىندىگى ايتارلىقتاي ارتتى. بۇل تۋرالى UMC كلينيكالىق اكادەميالىق پەدياتريا دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، شتاتتان تىس باس بالالار كارديولوگى تاتيانا يۆانوۆا- رازۋموۆا ايتتى.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، بۇرىن جۇرەكتىڭ تۋا ءبىتتى اقاۋى بار بالالاردىڭ ەرەسەك جاسقا جەتۋى سيرەك بولاتىن.
- بۇرىن كارديوحيرۋرگيا ەندى عانا دامىپ جاتقان كەزدە وتا جاساۋ مۇمكىندىگى مەن تەحنولوگيالار قازىرگى دەڭگەيدە بولعان جوق. سوندىقتان جۇرەك اقاۋىمەن تۋعان بالالاردىڭ كوبى ەرەسەك جاسقا جەتە المايتىن، - دەدى تاتيانا يۆانوۆا-رازۋموۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر جاعداي وزگەرگەن.
- قازىر الەمدىك تاجىريبەدە جۇرەكتىڭ تۋا ءبىتتى اقاۋىمەن ءومىر سۇرەتىن ەرەسەكتەردىڭ سانى بالالاردان كوپ. بۇل - كارديوحيرۋرگيانىڭ دامۋىنىڭ ناتيجەسى، - دەدى مامان.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاندا جۇرەكتىڭ تۋا بىتكەن اقاۋىمەن ءومىر سۇرەتىن ەرەسەكتەردىڭ ناقتى سانى ازىرگە بەلگىسىز ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جىل سايىن 4 مىڭعا جۋىق بالا جۇرەك اقاۋىمەن دۇنيەگە كەلەدى.