«جەرشىلدىكتىڭ بەلگىلەرى بايقالادى»: ەرلان قارين ەسكەرتكىشتەر ماسەلەسىن كوتەردى
استانا. KAZINFORM -ەرلان قارين قازاقستانداعى ەسكەرتكىشتەردىڭ مازمۇندىق جانە ماعىنالىق ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس باستالاتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەسكەرتكىشتەر ۇلتتىق بىرەگەيلىك پەن ورتاق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋى كەرەك.
- الداعى ۋاقىتتا تاريحي جادتى ساقتاۋ ماسەلەلەرىمەن جۇيەلى تۇردە اينالىساتىن بولامىز. وسىعان دەيىن ەسكەرتكىشتەردى ورناتۋدى رەتتەپ، تارتىپكە كەلتىردىك. ەندى ولاردىڭ ماعىنالىق، مازمۇندىق ساپاسىنا قاتىستى جۇمىستى باستايمىز. ويتكەنى، بارلىعىنا ورتاق ءبىر ۇستانىم كەرەك. وڭىرلەردە اشىلعان ەسكەرتكىشتەردەن جەرشىلدىك پەن قوعامداعى تاعى دا باسقا ءبىر كەسەلدەردىڭ بەلگىلەرى بايقالادى. شىن مانىندە، قانداي دا ءبىر ەسكەرتكىش، ءمۇسىن نەمەسە شاعىن ساۋلەت فورماسى بولسىن بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى دامىتۋعا، ورتاق قوعامدىق قۇندىلىقتاردى ورنىقتىرۋعا قىزمەت ەتۋى كەرەك،-دەدى ول.
ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، سول سەبەپتى قالىپتاسقان وسى ءبىر كەمشىلىكتەردى تۇزەتۋمەن جۇيەلى ءارى تۇراقتى نەگىزدە اينالىسۋدى كوزدەپ وتىر.
- بۇل رەتتە، ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار تانىمال مۇسىنشىلەرىمەن كەزدەسىپ، ءوز وي- پىكىرلەرىممەن ءبولىستىم. ولارمەن بىرنەشە جاڭا باعىتتا جۇمىس جۇرگىزۋگە كەلىستىك، - دەدى قارين.
بۇعان دەيىن ەرلان قارين كوپشىلىك الدىندا ادامداردى الالاۋ، ءوز پىكىرىن قاساقانا تىقپالاۋ ادەپتىلىككە جاتپايتىنىن ايتقان بولاتىن.