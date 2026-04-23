جەردىڭ توزۋى مەن شولەيتتەنۋگە قارسى قازاقستان قالاي كۇرەسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە «جاسىل قالقان» قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ايتارلىقتاي جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. بۇل جونىندە ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مالىمدەدى.
- جارقىن مىسال رەتىندە استانانىڭ اينالاسىنا 1997 -جىلدان باستاپ وسىرىلگەن جاسىل بەلدەۋدى اتاۋعا بولادى. بۇگىندە اتالعان ورمان الابىنىڭ كولەمى - 102 مىڭ گەكتار. دەمەك، توپىراعى اعاش وسىرۋگە قۇنارسىز جەردىڭ وزىنە عىلىمنىڭ، ۇزاق مەرزىمدى جوسپاردىڭ جانە كاسىبي جۇمىستىڭ ارقاسىندا ورمان جايقالتۋعا بولادى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن، بۇل ماقساتتاعى جۇمىستار ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
- مەملەكەتتىك ورمان قورىندا 2 ميلليارد، ال ەلدىمەكەندەردە 15 ميلليون اعاش وتىرعىزۋ جوسپاردا بار. بۇل جوبالار ەلدىڭ «جاسىل قاڭقاسىن» قالىپتاستىرىپ، كليماتتىق وزگەرىستەردىڭ الدىن الادى ءارى حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن جاقسارتادى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، 2021 -جىلدان بەرى مەملەكەتتىك ورمان قورىندا 1 ميلليارد 648 ميلليون كوشەت وتىرعىزىلعان. ال ەلدىمەكەندەردە 18,1 ميلليون اعاش ەگىلگەن.
ەكولوگيالىق مادەنيەتتى دامىتۋدىڭ 2024-2029 -جىلدارعا ارنعالعان كونتسەپتسياسى «تازا قازاقستان» دا بۇل باعىتقا تىڭ سەرپىن بەرىپ كەلەدى.
