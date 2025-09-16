جەردىڭ قورعانىش وزون قاباتى قالپىنا كەلىپ جاتىر - مەتەورولوگتەر
استانا. KAZINFORM - الەمدىك مەتەورولوگيالىق ۇيىمنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2024 -جىلى وزون تەسىگى 2020-2023 -جىلدار ارالىعىمەن سالىستىرعاندا كىشىرەيگەن، دەپ حابارلايدى DW.
ۇيىمنىڭ مالىمدەۋىنشە، وزون قاباتىنىڭ قالپىنا كەلۋىنە تابيعي اتموسفەرالىق قۇبىلىستار، سونىمەن قاتار بۇرىن توڭازىتقىشتار، كونديتسيونەرلەر، ءورت سوندىرگىش كوبىك پەن شاشقا ارنالعان لاك وندىرىسىندە قولدانىلعان وزون قاباتىن بۇزاتىن زاتتاردان بىرتىندەپ باس تارتۋ اسەر ەتكەن كورىنەدى.
مەتەورولوگتەردىڭ 2022 -جىلعى ەسەپتەۋلەرىنە قاراعاندا، وزون قاباتى وسى عاسىردىڭ ورتاسىنا دەيىن 1980-جىلدار دەڭگەيىنە جەتۋى مۇمكىن.
اركتيكا ۇستىندە - 2045 -جىلعا دەيىن، ال انتاركتيكا ۇستىندە - 2066 -جىلعا دەيىن قالپىنا كەلەدى دەپ بولجانىپ وتىر.
جەر اتموسفەراسىنداعى وزون قاباتىنىڭ بۇزىلۋى عالامشار بەتىندە زياندى ۋلتراكۇلگىن ساۋلەلەنۋدىڭ كوبەيۋىنە اكەلەدى. بۇل ادامدا تەرى قاتەرلى ىسىگى مەن كاتاراكتا اۋرۋلارىنىڭ ارتۋىنا، سونداي-اق وسىمدىكتەر مەن جانۋارلاردىڭ زارداپ شەگۋىنە سەبەپ بولادى.