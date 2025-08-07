جەردە 8 -تامىزدا ەڭ كۇشتى ماگنيتتىك داۋىل بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM -جەردى سوڭعى 2 ايداعى ەڭ كۇشتى ماگنيتتىك داۋىل كۇتىپ تۇر. ول 8 -تامىز، جۇما كۇنى باستالادى، دەپ حابارلايدى mir24.ru.
بۇدان بۇرىن بەلگىلى بولعانداي، 5 -تامىزدا كۇندە ەڭ سوڭعى قۋات دەڭگەيى M4.4 بولعان جارقىل ورىن العان. بۇل كەزدە پلازمالىق ەميسسيا پايدا بولدى، ءبىراق بۇلت ءبىزدىڭ پلانەتاعا ەمەس، شامامەن 45 گرادۋس بۇرىشقا باعىتتالعان. عالىمدار بۇل وقيعا ءبىزدىڭ پلانەتامىزعا قاۋىپ توندىرمەيدى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
دەگەنمەن، جاڭارتىلعان مالىمەتتەرگە سايكەس، جەر ءۇشىن گەوماگنيتتىك سالدار كۇتكەننەن الدەقايدا كۇشتى بولادى.
وسىلايشا، جەردى جوعارى جىلدامدىقتى بۇلت وزەگى سوعادى. بۇل ماگنيت ورىسىنە قاتتى اسەر ەتەدى.
پلازما ءبىزدىڭ پلانەتامىزعا ماسكەۋ ۋاقىتىمەن تاڭعى ساعات 7-دە (استانا ۋاقىتىمەن ساعات 9-دا) جەتەدى.
بولجامدارعا سايكەس، گەوماگنيتتىك كورسەتكىش ك ر (گەوماگنيتتىك بەلسەندىلىكتى سيپاتتايتىن كورسەتكىش) 6-عا دەيىن كوتەرىلەدى. مۇنداي جاعداي 13- ماۋسىمنان بەرى بايقالعان جوق.
مۇنداي ماسشتابتاعى وقيعالار ورتاشا قۋات بولىپ سانالادى. ءبىراق ولار ەنەرگەتيكالىق جۇيەلەرگە، عارىش اپپاراتتارىنىڭ جۇمىسىنا جانە راديوتولقىنداردىڭ تارالۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. مۇنداي داۋىل كەزىندە پوليارلىق جارىق 60 - 50 گرادۋس ەندىككە دەيىن كورىنەدى.
گەوماگنيتتىك جاعداي جۇماعا قاراعان ءتۇنى، جەر ۇلكەن تاجدىك تەسىك ايماعىنا ەنگەن كەزدە ناشارلايدى. جالپى، كۇندەگى جاعداي قيىن دەپ باعالانادى - 6 -تامىزدا ءبىر كۇندە 18 جارقىل بولدى، دەپ حابارلايدى عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى مەن رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ كۇن- جەر فيزيكاسى ينستيتۋتى.