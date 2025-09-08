جەر يەسىز قالماۋعا ءتيىس، جەردى تەك قانا ونىڭ قادىرىن بىلەتىن ازاماتتارعا بەرۋ كەرەك - جولداۋ
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنە سپۋتنيكپەن مونيتورينگ جاساۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ كەرەك. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.
- ونىڭ بار يگىلىگى ەلدى دامىتىپ، حالىقتىڭ تۇرمىسىن جاقسارتۋعا ارنالۋى كەرەك. مەن يگەرىلمەي بوس جاتقان جانە زاڭسىز الىنعان اۋىلشارۋاشىلىعى جەرلەرىن كەرى قايتارىپ، ونى قايتا ءبولۋ تۋرالى تاپسىرما بەردىم. جەر يەسىز قالماۋعا ءتيىس، جەردى تەك قانا ونىڭ قادىرىن بىلەتىن ازاماتتارعا بەرۋ كەرەك. 2022 -جىلدان بەرى جالپى اۋماعى 13,5 ميلليون گەكتاردان استام جەر قايتارىلدى. ءبىراق، اكىمدىكتەر سونىڭ 6 ميلليون گەكتارىن عانا جاڭا جەر يگەرۋشىلەرگە ءبولىپ بەرگەن. يەسىن تاپقان جەر ءوندىرىستىڭ وشاعىنا، ينۆەستيتسيا كوزىنە، قايناعان ەڭبەكتىڭ ورتاسىنا اينالۋى قاجەت. بۇل - انىق نارسە. سوندىقتان اكىمدىكتەر قايتارىلعان جەردىڭ ءبارىن كەلەسى جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن تۇراقتى اينالىمعا ەنگىزۋى كەرەك. بۇل شارا ارقىلى جايىلىم تاپشىلىعى ماسەلەسى دە شەشىلۋگە ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، جالپى، جەر قاتىناستارىنا قاتىستى زاڭسىزدىق پەن قاعازباستىلىقتى جويۋ قاجەت. سول ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن بەرۋ تاسىلدەرىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ كەرەك. وسىعان وراي، جەردى بولۋگە قاتىستى شەشىم سيفرلىق فورماتتا، ەلەكتروندى كونكۋرستار ارقىلى قابىلدانۋعا ءتيىس. ۇكىمەت جىل سوڭىنا دەيىن زاڭناماعا ءتيىستى وزگەرتۋلەر ۇسىنۋى قاجەت.
- بۇل سالادا سيفرلىق تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن قولدانۋ ايرىقشا ماڭىزدى. قازىردىڭ وزىندە كوسمومونيتورينگ جانە گەوتالداۋ جۇيەسى پايدالانىلماي جاتقان جەرلەردى انىقتاپ، ونىڭ ءبارىن قايتارۋعا سەپتىگىن تيگىزىپ جاتىر. جۇمىستى جالعاستىرۋ قاجەت. جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنە سپۋتنيكپەن مونيتورينگ جاساۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ كەرەك. سونىڭ نەگىزىندە جەردىڭ ساپاسىنا، ەگىننىڭ شىعىمىنا، ءداندى-داقىلداردىڭ جاي- كۇيىنە جانە قاي جەرگە قانداي داقىل ەگىلگەنىنە تەرەڭ تالداۋ جاسالۋعا ءتيىس. بۇل - ورمان شارۋاشىلىعىنا دا قاتىستى ماسەلە. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 9 مىڭ گەكتار ورماننىڭ يەسىز جاتقانى انىقتالدى. بۇدان بولەك، جەر رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كارتاسىن ازىرلەۋ كەرەك. وعان كاداسترلىق مالىمەتتەردى، ينفراقۇرىلىمعا جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋعا قاتىستى اقپاراتتى كىرىكتىرۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
