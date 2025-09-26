13:28, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جەر استىندا قانشا سۋ بار؟
استانا. قازاقپارات - مۇحيتتاردان كەيىنگى الەمدەگى ەڭ ءىرى سۋ قورى - جەر استىندا. Geophysical Research Letters جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، جەر قىرتىسىنىڭ العاشقى 10 شاقىرىم تەرەڭدىگىندە شامامەن 43,9 ميلليون تەكشە شاقىرىم سۋ بار.
سالىستىرىپ قارايتىن بولساق، انتاركتيدا مۇزدىقتارىندا ونىڭ كولەمى 6,5 ميلليون تەكشە شاقىرىم بولادى. گرەنلانديا ارالىنداعى مۇز قالقانى بولسا 3 ميلليون تەكشە شاقىرىمعا جەتەدى. ال جەر شارىنداعى قالعان مۇزدىقتارداعى سۋدىڭ مولشەرى 158 مىڭ تەكشە شاقىرىم. جالپى ءبىزدىڭ عالامشارداعى ەڭ كوپ سۋ قورى مۇحيتتاردا.
ونىڭ مولشەرى 1,3 ميلليارد تەكشە شاقىرىم. زەرتتەۋشىلەر عالامشارداعى سۋ رەسۋرستارىنىڭ ساقتالۋىندا جەراستى سۋلارى ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن جازعان.