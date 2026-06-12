جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن كۇشەيتەتىن زاڭ قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى تۇزەتۋلەردى بەكىتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە پەداگوگ مارتەبەسى، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە بالانىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزگەنىن جازعانبىز.