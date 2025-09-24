«JOLSHY» ءبىرىڭعاي دەرەكقورى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا اۆتوجول سالاسى ماماندارىنىڭ ءبىرىڭعاي دەرەكقورى «JOLSHY» ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
دەرەكقور مىنا سىلتەمە ارقىلى قولجەتىمدى.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى ازىرلەگەن جاڭا سيفرلىق سەرۆيس كادر تاپشىلىعىن شەشۋگە جانە سالاداعى باسقارۋ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- دەرەكقور ستۋدەنتتەر، تۇلەكتەر، ينجەنەرلەر مەن باسشىلار تۋرالى مالىمەتتەردى بىرىكتىرەدى. وندا مامانداردىڭ ءبىلىمى، ەڭبەك ءوتىلى جانە بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان ءوتۋى تۋرالى اقپارات ساقتالادى. قازىرگى تاڭدا ەكى مىڭنان استام پايدالانۋشى تىركەلگەن. جۇمىس بەرۋشىلەر ۇمىتكەردىڭ ناقتى كاسىبي پروفيلىن كورە الادى، ال ستۋدەنتتەر تاجىريبەدەن ءوتىپ، ماماندىعى بويىنشا جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ جول سالاسى قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن بىلىكتىلىكتى مىندەتتى تۇردە ارتتىرۋ تالابى ەنگىزىلەدى. بۇل ۇدەرىس تە «JOLSHY» ارقىلى تىركەلەدى. جاقىن ارادا دەرەكقور «e-License» جانە «Enbek.kz» جۇيەلەرىمەن بىرىكتىرىلمەك.
وسىلايشا، «JOLSHY» مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ءتيىمدى قۇرالىنا اينالىپ، كادر تاپشىلىعىن جويۋعا، اشىقتىقتى ارتتىرۋعا جانە اۆتوجول سالاسى ماماندارىنىڭ كاسىبي وسۋىنە جاعداي جاسايدى.
ايتا كەتەلىك 2029 -جىلعا دەيىن 11 مىڭ ك م تەمىرجول جوندەلەدى.