جەنەۆاداعى ۇلتتار سارايىندا «قازاقستان» زالى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 34 جىلدىعى قارساڭىندا جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ شتاب-پاتەرىندە «قازاقستان» زالىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
ءىس-شارادا قازاقستاننىڭ دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمى جانە حالىقارالىق ەكونوميكالىق ۇيىمدار جانىنداعى تۇراقتى وكىلى قايرات تورەبايەۆ، جەنەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسىنىڭ باس ديرەكتورى تاتيانا ۆالوۆايا جانە كوشى-قون جونىندەگى حالىقارالىق ۇيىم (ك ح ۇ) باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ۋگوچي دەنيەلس قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى. قۇرمەتتى قوناق رەتىندە تانىمال قازاقستاندىق ءانشى، قازاقستاننىڭ ىزگى نيەت ەلشىسى جانە ك ح ۇ-نىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى ديماش قۇدايبەرگەن قاتىستى.
ءىس-شاراعا ديپلوماتيالىق ميسسيالاردىڭ باسشىلارى، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى جانە قازاقستاندىق دياسپورا مۇشەلەرى كەلدى.
- «قازاقستان» زالى - بۇل جاي عانا كەزدەسۋ ورنى ەمەس، بۇل قازاقستاننىڭ كوپجاقتىلىققا، ديالوگ پەن بەيبىتشىلىككە دەگەن ادالدىعىنىڭ سيمۆولى. ءبىز ونىڭ ەسىگىن بۇگىن ديماشپەن - الەمدەگى ميلليونداعان ادامدى بىرىكتىرەتىن داۋىسپەن بىرگە اشىپ وتىرعانىمىزعا قۋانىشتىمىز، - دەدى ءوز سوزىندە ەلشى ق. تورەبايەۆ.
ءراسىم بارىسىندا ك ح ۇ باس ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى ۋگوچي دەنيەلس د. قۇدايبەرگەننىڭ ك ح ۇ-نىڭ جاھاندىق ىزگى نيەت ەلشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى. ديماش سونداي-اق 2024 -جىلى ىسكە قوسىلعان اتتاس ۇلتتىق جوبا اياسىنداعى العاشقى قازاقستان ىزگى نيەت ەلشىلەرىنىڭ ءبىرى.
قوناقتارعا ارناعان سوزىندە د. قۇدايبەرگەن مۋزىكانىڭ اۋدارمانى قاجەت ەتپەيتىن امبەباپ ءتىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول قازاق اندەرىن ۇيرەنىپ، ۇلتتىق اسپاپتاردى يگەرىپ، قازاقستانعا كەلىپ، ونىڭ مادەنيەتىن شىنايى تانىپ جۇرگەن Dears اتتى ءوز تىڭدارماندارى تۋرالى ەرەكشە جىلى ىقىلاسپەن ايتتى. ءارتىستىڭ ايتۋىنشا، بۇل وعان بەيبىتشىلىك، مەيىرىم جانە بىرلىك تۋرالى ۇندەۋىن جەتكىزۋگە شابىت بەرەدى.
قوناقتارعا ءانشىنىڭ «كيەلى مەكەن» بەينەروليگى جانە ونىڭ ىزگى نيەت ەلشىسى رەتىندەگى قىزمەتى تۋرالى ك ح ۇ بەينەماتەريالى كورسەتىلدى. ءىس-شارانىڭ سوڭىندا قوناقتارعا ۇلتتىق تاعامدار ۇسىنىلدى.
«قازاقستان» زالى - قازاقستاننىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا جاساعان ەرەكشە سىيى. 2013 -جىلى زالدى جەنەۆاداعى ب ۇ ۇ بولىمشەسىنىڭ باس ديرەكتورى قاسىم-جومارت توقايەۆ اشقان.
دەكوردىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرى - ۇلتتىق ويۋ-ورنەك پەن تاريحتى بەينەلەگەن قولمەن توقىلعان گوبەلەندەر. ۇلتتار سارايىن قايتا جوندەۋدەن وتكىزگەننەن كەيىن زال قايتادان كونفەرەنسيالار، مادەني ءىس-شارالار جانە كينولار كورسەتۋ ءۇشىن جەنەۆا حالىقارالىق قاۋىمداستىعىنىڭ يگىلىگىنە بەرىلدى.
بۇعان دەيىن جەنەۆاداعى ۇلتتار سارايىندا ابايدىڭ بيۋستى اشىلعانىن جازعان ەدىك.