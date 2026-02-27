جۇمىستان شىعىپ قالعاندا 45 پايىزعا دەيىنگى تولەم قالاي تاعايىندالادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-اقپانداعى جاعداي بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الۋشىلاردىڭ سانى 127,1 مىڭ ادام.
بۇل رەتتە بيىل 25,6 مىڭ ادامعا تولەم العاش رەت تاعايىندالدى. تولەمدەردىڭ جالپى سوماسى 11,9 ميلليارد تەڭگە بولدى.
- قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جۇمىستان بوساتىلعان جۇمىسكەرلەر مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە سوڭعى 24 ايداعى تابىسىنا بايلانىستى 1 ايدان 6 ايعا دەيىن جۇمىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمدەر الادى. تولەم جوعالعان كىرىستىڭ 45 پايىزىنا دەيىنگى مولشەردە م ءا س ق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن ەڭبەكمينى حابارلاماسىندا.
تولەم تاعايىنداۋ ءۇشىن جۇمىستان بوساتىلعان جۇمىسكەرگە:
- eGov.kz پورتالىندا اۆتوريزاتسيالانۋ؛
- «جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ» بولىمىندە «جۇمىس ىزدەۋشى ادامداردى تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
- ونلاين- قىزمەتكە تاپسىرىس بەرىپ، بارلىق جولدى تولتىرۋ جانە وعان ە س ق-مەن قول قويىپ، ءوتىنىمدى جىبەرۋ قاجەت؛
- ءبىر كۇن ىشىندە تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى مانساپ ورتالىعى بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى؛
- ەگەر جۇمىس تابىلماسا، 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە قاشىقتىقتان جۇمىسسىز مارتەبەسى بەرىلەدى (قاجەت بولعان جاعدايدا سىزگە مو قىزمەتكەرى قوسىمشا اقپارات جيناۋ ءۇشىن حابارلاسادى)؛
بۇل قىزمەتتى ونلاين رەجيمىندە ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى (enbek.kz) ارقىلى دا الۋعا بولادى.
جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋ تۋرالى مالىمەتتەر بولعان كەزدە ەڭبەكمينىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى پرواكتيۆتى فورماتتا م ءا س ق-دان تولەمدى تاعايىنداۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتۋگە كەلىسۋ ءۇشىن موبيلدى تەلەفونعا SMS-حابارلاما جىبەرەدى. كەلىسكەن جاعدايدا SMS-حابارلاماعا جاۋاپ بەرۋ قاجەت. تولەم اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، م ءا س ق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇمىستان ايىرىلعان جاعدايدا تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەم جۇمىستان شىعۋ سەبەپتەرىنە قاراماستان جۇزەگە اسىرىلادى جانە جۇمىسسىز ادامدى ول جۇمىس ىزدەگەن كەزەڭدە قولداۋعا ارنالعان.
ايتا كەتەلىك بيىل 102 مىڭ ادام سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورنىنا ورنالاسادى.